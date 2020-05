Bezirksgericht Zürich – Psychologe mit Adelstitel sucht Auftragsmörder Ein 51-Jähriger gerät auf Abwege und bietet einem Bekannten viel Geld, wenn dieser seine Freundin, seine Ex-Partnerin und ihn selbst erschiesse. Liliane Minor

Er soll versucht haben, einen jüngeren Freund zu drei Tötungsdelikten anzustiften: Der Psychiater vor Gericht. Illustration: Robert Honegger

«Ich bin echt am Anschlag. Ich habe echt gedacht, mit meiner Freundin läuft es wieder. Jetzt hatten wir einen riesen Konflikt (…). Jetzt ist diese Schlampe von Frau einfach abgehauen. Du musst mir helfen. Kill diese drecks Frau oder mach irgendwas.»

«Ich bin durch. Ich bin voll durchgeschissen. Ich mache dir jetzt ein unmoralisches Angebot. Jetzt pass mal auf. Ich finde es ungeil zu leben. Warum soll ich weiterleben, wenn ich es ungeil finde. Schön wäre, wenn mich jemand killt. (…) Ich gebe dir dafür gern 300’000.»

Diese zwei Nachrichten landeten zwischen September und Dezember 2018 auf dem Handy eines etwa 30-jährigen Garagisten. Abgeschickt hatte sie ein heute 51-jähriger Psychologe. Es waren nicht die einzigen solchen Botschaften, die der Jüngere vom Älteren erhielt. Immer wieder bat der Psychologe um seinen eigenen Tod, den seiner Freundin und den seiner Ex-Partnerin. Bis der Garagist die Polizei einschaltete.

Am Anfang stand die grosse Lebenskrise

Jetzt steht der Psychologe vor dem Bezirksgericht Zürich. Ein hochgewachsener, hagerer Mann mit schmalem Gesicht und klugen, wachen Augen. Versucht zu erklären, was kaum zu erklären ist: Wie ein unbescholtener, unauffälliger, ja fast langweiliger Mensch dazu kommt, solche Nachrichten zu verschicken. Ein Mensch noch dazu, dem nur schon von Berufes wegen völlig klar ist, wie Sprache wirken kann. Und der sich noch nie in seinem Leben so ausgedrückt hat.

Was also trieb den Mann an? Und, noch wichtiger, wollte er wirklich seinen eigenen Tod sowie den der beiden Frauen? Sicher ist: Im Verlauf des Jahres 2018 schlittert der Deutsche, der seit Jahren in der Schweiz lebt, in eine Lebenskrise. Beruflich ist er erfolgreich, er hat Fachbücher und wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht, arbeitet als amtlicher Gutachter und Therapeut, verdient gut. Doch seine Arbeit erfüllt ihn nicht mehr, auch fühlt er sich von zwei Arbeitskolleginnen gemobbt.

Dazu kommen private Schicksalsschläge: Vater und Schwester sind schwer krank, die Adoptivmutter stirbt. Zu allem Überfluss taucht wie aus dem Nichts seine Ex-Partnerin auf, mit der er ein Kind hat; beide hat er Jahre nicht gesehen, nun will sie Geld. «Ich war einfach überfordert», sagt er heute.

Und dann ist da noch seine Freundin, viel jünger als er, die ihm in seiner verzweifelten Situation nicht die Stütze ist, die er sich gewünscht hätte.

Der Ehrgeiz, dazuzugehören

Später wird ein Gerichtsgutachter dem Psychologen eine Anpassungsstörung attestieren; «so muss es gewesen sein», sagt der Mann heute. Doch damals, Mitte 2018, erkennt er das nicht. Stattdessen gerät er buchstäblich in die falschen Kreise. Er beginnt in einer Shisha-Bar zu verkehren, trinkt zu viel, konsumiert Kokain – und lernt besagten Garagisten kennen. Das ungewohnte Milieu, diese jungen Männer mit ihrer ruppigen Sprache, all das zieht ihn an: «Ich habe mich gehen lassen, und ich war fasziniert.»

Und noch etwas gerät ihm zum Verhängnis: der Ehrgeiz, dazuzugehören, Erwartungen zu erfüllen, mehr noch, sie zu übertreffen. Es ist ein Wesenszug, der sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht und der auch vor Gericht immer wieder aufblitzt. Mehrfach betont der Psychologe, er sei beruflich «sehr erfolgreich», habe «über hundert» Publikationen verfasst. Könne jederzeit wieder als Therapeut arbeiten.

Ins selbe Muster passt, dass er sich als Erwachsener noch adoptieren lässt. Er, der aus einfachen Verhältnissen stammt und sich «hochgearbeitet hat», erlangt durch die Adoption einen Adelstitel. Es gab zwischen der Ersatzmutter und ihrem neuen Ziehsohn sicher auch Zuneigung, aber so wie der Mann die Sache nun vor Gericht schildert, klingt sie wie eine Art Gegengeschäft: «Ihr war es wichtig, dass die Familientradition fortgeführt wird, für mich war es reizvoll, ein neues Image zu erlangen.»

Neue Sisha-Kumpels und Gossensprache

Auch bei seinen Shisha-Kumpels ist dem Psychologen das Image wichtig, vor allem im Umgang mit dem Garagisten, der zu seinem Vertrauten wird. Der Whatsapp-Chat der beiden ist voller Gossensprache. Um zu prahlen, fotografiert der Psychologe mit dem Handy Gutachten aus seiner Praxis und zeigt sie dem Garagisten. Er erzählt seinem viel jüngeren Freund, dass er eine Pistole besitze. Und ein Bankschliessfach mit einer Million Franken in bar sowie Gold – unversteuert. Kurz: «Ich benahm mich, wie ich mir in meiner Fantasie vorstellte, dass sich coole Männer verhalten.»

«Ich benahm mich, wie ich mir in meiner Fantasie vorstellte, dass sich coole Männer verhalten.» Der Angeklagte

Wenn er betrunken ist, und das ist er oft, teilt der Psychologe dem Garagisten auch seine Verzweiflung mit. Dann schickt er Tötungsaufforderungen, widerruft sie, widerruft den Widerruf. Ernst habe er diese Mitteilungen nicht gemeint, beteuert er vor Gericht: «Der Garagist war meine Hauptbezugsperson. Er kannte meinen Zustand.» Wie gegenseitig diese Freundschaft ist, bleibt vor Gericht unklar, auf jeden Fall beschliessen die beiden Männer trotz allem, Geschäftspartner zu werden. Der Psychologe investiert eine sechsstellige Summe in die Garage, zwei teure Autos gibt er obendrein.

Doch Anfang 2019 kommt das Zerwürfnis. Der Psychologe will sein Geld und seine Autos zurück, doch die sind verschwunden. Der Garagist seinerseits zeigt den Psychologen wegen der Tötungsnachrichten an; diese seien immer drängender geworden, und er habe sie immer ernster genommen, sagt er der Polizei. Auch habe der Psychologe ihm ein Bündel Geld als Anzahlung unter die Nase gehalten, und er habe ihm seine Pistole mit den Worten gezeigt, er könne diese für die Tat benutzen.

Ein paar Wochen passiert nicht viel. Dann nimmt der Psychologe, der um die Strafanzeige weiss, seine Pistole, zieht sich einen Schal vors Gesicht und fährt in die Garage. Als er den Garagisten dort nicht antrifft, fährt er weiter zu dessen Wohnhaus, wo er versucht, via Terrasse ins Innere zu gelangen. Der Garagist, von einem Mitarbeiter gewarnt, erwartet den Psychologen zusammen mit seinem Bruder, geht auf ihn los, prügelt ihn blutig. Seither ist der Psychologe in Haft.

Was man nachweisen kann, gibt er zu

Vor Gericht gibt er all das zu, was man ihm nachweisen kann. Die Nachrichten. Dass er im Haus des Garagisten war. Die Verletzung des Berufsgeheimnisses. Aber nichts davon sei so ernst gewesen, wie es aussehe. «Ich habe nie den Tod von jemandem gewollt», beteuert er. Das Berufsgeheimnis? Auch unter Ärzten ritze man das manchmal. Die Fahrt zum Garagisten? Eine Tat aus Verzweiflung und Panik; die Pistole habe er nur mitgenommen, weil er eigentlich in den Schiesskeller wollte.

Für die Staatsanwältin ist all das nicht glaubhaft. Sie verlangt eine Strafe von neun Jahren und neun Monaten wegen Anstiftung zu vorsätzlicher Tötung sowie 15 Jahre Landesverweis. Der Beschuldigte habe zumindest in Kauf nehmen müssen, dass der Garagist zur Tat schreiten könnte: «Wir reden hier von einer Vielzahl von Nachrichten, hartnäckige, klare Nachrichten, die konkret waren und immer drängender wurden.» Der Psychologe habe rücksichtslos Menschen beseitigen wollen. Im Übrigen sei er schon früher durch rücksichtsloses Verhalten aufgefallen; so habe ihm seine Freundin in einem Chat geschrieben: «Ich habe Angst vor dir.» Und auch seine Ex-Partnerin habe von Drohungen berichtet.

Für den Verteidiger ist vielmehr der Garagist der Unglaubwürdige. Es sei ja wohl kein Zufall, dass er den Psychologen erst angezeigt habe, als dieser sein Geld zurückgefordert habe und die geschäftliche Beziehung der beiden zerbrochen sei: «Der Garagist hatte ein Interesse an der Verhaftung meines Mandanten.» Die Tötungsnachrichten habe dieser natürlich nicht ernst gemeint: «Der Garagist konnte einschätzen, wie er die Nachrichten seines besoffenen Freundes zu verstehen hat.» Es habe auch keine konkreten Tatvorbereitungen gegeben, stattdessen habe sein Mandant alles immer gleich wieder relativiert. Im Grunde habe er nur Zuneigung und Aufmerksamkeit gesucht.

«Der andere sollte die Drecksarbeit machen»

Das Gericht folgt dem Verteidiger nicht. Es verurteilt den Psychologen zu fünf Jahren und fünf Monaten Gefängnis und zehn Jahren Landesverweis. Der Richter argumentiert vor allem damit, dass die Nachrichten im Verlauf der Zeit konkreter, häufiger und drängender geworden seien: «Im Dezember finden wir auch kaum mehr Relativierungen.» Den Garagisten habe der Psychologe als denjenigen gesehen, «der die Drecksarbeit machen soll».

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.