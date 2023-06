Angriff in Bern – Mann mit Stichwaffe schwer verletzt Am Dienstag wurde ein Mann vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in Bern niedergestochen und schwer verletzt. Ein Mann wurde angehalten.



Am späten Dienstagabend wurde die Kantonspolizei kurz vor 23.10 Uhr an die Güterstrasse in Bern gerufen. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses auf einen schwer verletzten Mann, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dieser war offenbar mit einer Stichwaffe verletzt worden.

Während ein Ambulanzteam den Mann ins Spital brachte, nahmen die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern die Suche nach dem oder der Täter auf. Im Zuge dieser wurde ein Mann im Liebefeld angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Ermittlungen zu den Ereignissen und insbesondere zur Täterschaft wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Wer das Geschehen beobachtet hat oder Angaben zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



pd/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.