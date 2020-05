«Nur dein Vater darf dich so anfassen.» – Mann nach 20 Jahren verurteilt Sie hätte geschwiegen, dass ihr Vater sie sexuell nötigte – wenn er es nur nie wieder tun würde. Doch er hielt sich nicht an sein Versprechen. Thomas Hasler

Vom Bezirksgericht Dietikon wegen sexueller Nötigung und mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern schuldig gesprochen. Foto: Hochbauamt des Kantons Zürich

Er nannte das «Kuscheln». Und sie sagt: «Das war es nicht.» Nun, als 27-Jährige, schildert die Frau vor dem Bezirksgericht, was in den Jahren 2000 bis 2003 jeweils samstags oder sonntags «eine unbekannte Anzahl Male» stattfand: Er rief sie zu sich ins Bett, legte in seitlicher Löffelstellung liegend eine Hand unter ihrem Pyjama auf die nackte Brust und streichelte teilweise eine Brustwarze.