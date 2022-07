Tödlicher Arbeitsunfall in Küsnacht – Mann stirbt bei Sturz in eine vier Meter tiefe Baugrube Der 57-jährige Bauarbeiter war am Samstagmorgen mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Die Ambulanz versuchte ihn zu reanimieren, doch er starb noch am Unfallort.

Der Bauarbeiter war am Samstagmorgen in Küsnacht mit Schalungsarbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Bruno Schlatter

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Samstagmorgen in Küsnacht ein Bauarbeiter tödliche Verletzungen zugezogen.

Auf einer Baustelle waren gegen 9 Uhr zwei Arbeiter mit Schalungsarbeiten beschäftigt, so schreibt es die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Beim Anheben eines Elementes traf dieses den am Boden stehenden Bauarbeiter.

Der 57-jährige Mann stürzte in der Folge in eine rund vier Meter tiefe Baugrube. Der Arbeiter zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er trotz Reanimationsbemühungen der ausgerückten Ambulanz noch am Unfallort gestorben ist.

tiw

