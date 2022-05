Kutscherunfall in Zürich – Mann stirbt bei Unfall mit Pferdekutsche Ein 62-jähriger Kutschenfahrer ist am Freitag in Oberembrach wohl bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Tote war von einem Velofahrer auf einem Weg durch einen Wald entdeckt worden.

Der Mann wurde auf einem Waldweg im Zürcher Unterland tot aufgefunden. (Archivbild) imago images/Andreas Haas

Ein Velofahrer entdeckte am Freitag auf einem Waldweg im Zürcher Oberembrach einen toten Kutschenfahrer. Die Kutsche mit Pferd wurde rund einen Kilometer entfernt aufgefunden. Die ausgerückten Ersthelfer hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen könnten, teile die Zürcher Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag mit. Der Unfall ereignete sich am Abend auf einem talwärts führenden Weg durch den Wald in Richtung Embrach.

Unklar, wie es zum Unfall kam

Wie es zum Unfall kam, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Polizei sicherte den Angaben zufolge an der Unfallstelle und am Fundort der Kutsche umfangreiche Spuren.

Der Velofahrer hatte den Toten kurz vor 20.30 Uhr auf dem Gheiweg entdeckt. Der Zweiradlenker fuhr laut Polizei zum nächsten Haus und alarmierte die Rettungskräfte. Wenige Minuten später meldete eine weitere Person der Polizei die umgekippte Kutsche, der ein Pferd vorgespannt war.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.