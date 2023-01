Todesfall in Zürich – Mann in Badehose stirbt nach Bergung aus der Limmat In der Nacht auf Samstag trieb eine Person leblos in der Limmat. Der noch unbekannte, etwa 40-jährige Mann verstarb kurz nach der Bergung im Spital. Die Polizei sucht Zeugen. Pascal Unternährer

Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzspitzparks wurde der Mann aus der Limmat geborgen. Foto: Google Street View

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckte eine Passantin beim Neumühlequai gegenüber dem Platzspitz in der Zürcher Innenstadt eine leblose Person, die in der Limmat trieb. Die alarmierte Wasserschutzpolizei konnte den Mann bergen und leitet erste Reanimationsmassnahmen ein.

Diese wurden von der aufgebotenen Sanität von Schutz & Rettung Zürich fortgesetzt, und der Mann wurde anschliessend ins Spital überführt. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, starb der Mann kurze Zeit später.

Identität noch unbekannt

Die Identität des etwa 40-jährigen Verstorbenen steht noch nicht fest. Er war lediglich mit einer roten Badehose bekleidet. Auch wie und wo der Mann in die ca. 7-grädige Limmat geraten war, ist gemäss Polizei noch unklar. Entsprechende Abklärungen, auch zur Todesursache, nehmen nun Detektive der Stadtpolizei und das Institut für Rechtsmedizin vor.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Ereignis gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Stadtpolizei (Tel. 0 444 117 117) zu melden.

Ein Mann in roter Badehose trieb in der Limmat. Foto: Google Maps

