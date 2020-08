Polizeieinsatz im Kreis 4 – Mann verletzt – Grosseinsatz der Polizei an der Langstrasse Der Mann musste mit Beinverletzungen ins Spital. Zwischen Hohl- und Brauerstrasse hat die Polizei einen grösseren Bereich abgesperrt und Spuren gesichert.

Mit Grossaufgebot vor Ort: Den Bereich zwischen Hohl- und Brauerstrasse hat die Polizei abgesperrt. Foto: red

Heute Freitag trafen Polizisten an der Langstrasse kurz vor 7 Uhr einen Mann mit Beinverletzungen an. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Das meldet die Stadtpolizei Zürich. Wie es zu den Verletzungen gekommen war, ist zurzeit ungeklärt. Die Ermittlungen laufen und das Forensische Institut Zürich führe eine umfassende Spurensicherung durch, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stadtpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der Vorfall zwischen Hohl- und Brauerstrasse führte zu einem Grosseinsatz der Polizei. Auf der Strassenseite beim Restaurant «Hiltl» und dem Club «El Presidente» war ein grösserer Bereich abgesperrt. Beim Hofeingang des Clubs befanden sich Blutspuren am Boden.

hwe/dsa