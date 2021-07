Arbeitsunfall in Buchs - Mann verletzt sich bei Sturz von Gerüst

Arbeitsunfall in Buchs – Mann verletzt sich nach Sturz von Gerüst In Buchs ist ein Mann von einem Gerüst aus mehreren Metern Höhe gefallen. Der 48-Jährige musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen werden.

Wieso der Mann stürzte, ist bislang noch unklar. (Symbolfoto) Foto: Kapo ZH

In Buchs ist am Montag ein 48-jähriger Mann von einem Baugerüst gestürzt. Er wurde in noch unbekanntem Ausmass verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Kurz vor Mittag war der Mann auf einem mehrere Meter hohen Baugerüst mit Revisionsarbeiten beschäftigt. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte er vom Gerüst, wie die Kantonspolizei mitteilte. Weshalb es zum Sturz kam, wird nun von der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

far

Fehler gefunden?Jetzt melden.