Bezirksgericht Bülach – Dieser Freispruch hat sich abgezeichnet Zwei Vergewaltigungen und unzählige sexuelle Übergriffe: Diese Vorwürfe machte eine Frau dem ehemaligen Leiter einer Institution. Das Gericht hat ihn freigesprochen. Flavio Zwahlen

Das Bezirksgericht Bülach urteilte am Freitag über ein sogenanntes Vier-Augen-Delikt. Foto: Johanna Bossart

Detailliert schilderte eine Frau am Bezirksgericht Bülach, wie sie zweimal vergewaltigt wurde und unzählige sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen musste. Die Vorwürfe richteten sich an den ehemaligen Leiter einer Institution, in der die Frau für ein Jahr gelebt hatte.