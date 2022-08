Grossrazzia in Winterthur – 53-Jähriger wurde wegen Bombendrohung verhaftet Bei einer Hausdurchsuchung in Stadel bei Winterthur wurden «sprengfähige Substanzen» und unerlaubte Schusswaffen gefunden. Der Bewohner soll mit einer Bombendrohung Geld erpresst haben. Jonas Keller

Die Polizei durchsuchte Ende Juli eine Wohnung in Stadel und fand dabei Schusswaffen und Sprengstoff. Foto: Gregory von Ballmoos

Mehr als 24 Stunden lang gingen am Freitag, dem 29. Juli, Polizisten und Forensiker in einem alten Eckhaus in Stadel ein und aus. Der Bewohner, ein Deutscher, der seit rund zehn Jahren in der Winterthurer Aussenwacht wohnt, wurde zeitgleich in Deutschland festgenommen. Inzwischen wurde er dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt. Der Vorwurf: Erpressung mit Sprengstoff.