Schwerer Unfall in Kloten – Mann wird auf Autobahn von Auto erfasst und schwer verletzt Die Polizei weiss noch nicht, wie und warum der Unbekannte auf die Flughafenautobahn kam.

Auf der Flughafenautobahn lag ein Mann auf der Strasse. Screenshot Google Maps

Kurz nach 4 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass auf der A11 ein schwerverletzter Mann liegen würde. Gemäss den Ermittlungen der Kapo lag er auf der Autobahn und wurde dort von einem Auto erfasst.

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Mann ins Spital. Die Polizei hat den Verletzten noch nicht identifiziert.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht die Kantonspolizei, wie und aus welchen Gründen der Unbekannte auf die Autobahn gelangte.

«Er war splitternackt»

Ein Leserreporter sagt gegenüber «20 Minuten», er sei am Samstagmorgen am Mann vorbeigefahren: «Wir waren von St. Gallen her kommend auf dem Weg zum Flughafen. Kurz vor der Ausfahrt zum Flughafen haben wir einen menschlichen Körper auf der Fahrbahn liegen sehen. Der Mann war splitternackt.» Da er die Strecke kenne, hätte ich zeitgleich die Spur gewechselt. «Hätte ich das nicht getan, wäre ich wohl in ihn reingefahren.»

Sie hätten sofort die Polizei angerufen: «Dort hiess es, es seien bereits mehrere Meldungen eingegangen. Rund eine Stunde später fuhr ich wieder zurück und sah, dass Beamte vor Ort waren, die Fotos machten.»

