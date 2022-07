Unfall am Bahnhof Rickenbach-Attikon – Mann wird von Zug erfasst und schwer verletzt Ein Mann ist am Dienstagabend beim Überqueren der Geleise am Bahnhof Rickenbach-Attikon von einem Schnellzug erfasst worden. Der 35-Jährige wurde aufs Perron zurückgeschleudert.

Der Unfall ereignete sich am späteren Dienstagabend am Bahnhof Rickenbach-Attikon. Foto: Marc Dahinden (Symbolbild)

Am Donnerstagabend hat sich am Bahnhof Rickenbach-Attikon ein schwerer Unfall ereignet. Gemäss ersten Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich überquerte ein 35-jähriger Mann kurz nach 22.30 Uhr die Geleise des Bahnhofs. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem in Richtung Winterthur durchfahrenden Schnellzug.

Der Mann wurde durch die Wucht des Aufpralles auf das Perron des Bahnhofes zurückgeschleudert. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Verunfallte «schwerste Verletzungen» und wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gefahren.

Vor dem Unfall war der 35-Jährige von einem dunkelfarbigen Auto am Bahnhof Rickenbach-Attikon abgesetzt worden. Die Polizei sucht nach der Person, die hinter dem Lenkrad dieses Fahrzeuges sass.

