Tierquäler vor Gericht – Mann schmeisst Katze durchs Bad und wird verurteilt Kater Milos wird brutal diszipliniert und bricht sich dabei den Oberschenkel. Seinem Besitzer drohte eine Freiheitsstrafe. Daniela Schenker

Eine Katze nach einer Operation, wie sie auch der verletzte Kater durchstehen musste. Symbolfoto: Pixsil

Der acht Monate alte Kater Milos (Name geändert) uriniert auf das Sofa. Was dann geschieht, ist in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft nachzulesen: Sein damals 27-jähriger Besitzer packt Milos am Nacken, drückt ihn gegen die Badezimmertür, um diese zu öffnen, und wirft das Tier durch den Raum. Bei Milos wird später ein Oberschenkelhalsbruch am hinteren linken Bein diagnostiziert. Wie er in tierärztliche Behandlung kam und wer Strafanzeige gegen den Halter einreichte, lässt die Anklageschrift offen.