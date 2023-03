Windows XP zum Schnäppchenpreis – Manor nimmt altes Risiko-Windows vom Markt Noch bis letzte Woche verkaufte Manor Lizenzen für Windows XP oder Vista. Nachdem diese Zeitung nachgehakt hat, ist das gefährliche Schnäppchen plötzlich weg. Florian Schaer

Knapp 15 oder 16 Franken kostete ein Lizenzschlüssel für Windows XP. Inzwischen sind die Angebote gelöscht. Grafik: Screenshot

So manch ein Erwachsener mag sich erinnern: an den dreisekündigen, futuristisch anmutenden Startklang und natürlich an den frühjahr-idyllischen Grashügel samt Himmel mit Cumulus-Wölkchen. Man wusste sofort: Windows XP. 2001 von Microsoft veröffentlicht, war es von 2003 bis 2011 das meistgenutzte Betriebssystem der Welt. Und ganz totzukriegen ist es bis heute nicht. Noch per Februar 2023 schätzt die Statistikplattform Statcounter den Anteil des Systems mit Kultstatus bei weltweit um die 0,3 Prozent.