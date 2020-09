Gewinnen Sie 10 × 2 VIP-Packages – Mapping Klee Paul Klees Weg von Bern in die Welt

Paul Klee Côte de Provence ZVG

Zum 15-jährigen Jubiläum präsentiert das Zentrum Paul Klee anhand von Klees Reisen einen Gesamtüberblick über sein Schaffen und seine bewegte künstlerische Laufbahn. Wie auf einer Landkarte zeichnet Mapping Klee das Leben des Künstlers und seinen Weg von Bern über München, Weimar, Dessau und ins Berner Exil nach. Die Ausstellung nimmt die Besucherinnen und Besucher mit an seine Inspirations- und Wirkungsorte. Paul Klee suchte die Begegnung mit dem von ihm als exotisch, fremdartig Empfundenen als Gegenwelt zum Bekannten. Auf seinen Reisen griff er Formen und Strukturen, Beobachtungen von Flora und Fauna sowie architektonische und kulturhistorische Monumente auf und liess sie in seinen künstlerischen Kosmos einfliessen, zumeist in abstrahierter Form. Nebst zahlreicher Werke Klees erzählen auch persönliche Briefe, Postkarten, Fotos und Tagebucheinträge die Geschichten jener Orte, welche in Klees künstlerischer Entwicklung Spuren hinterlassen haben.

Die SonntagsZeitung verlost 10 × 2 Tickets für einen aussergewöhnlichen Tag: Ein exklusives Mittagessen im Restaurant Schöngrün sowie eine Führung durch die Ausstellung «Mapping Klee» im Zentrum Paul Klee. Der Anlass startet am Samstag, 31. Oktober 2020 um 12 Uhr zum Lunch und dauert bis ca. 15 Uhr.

Die Ausstellung „Mapping Klee“ ist bis zum 24. Januar 2021 im Zentrum Paul Klee zu sehen. Tauchen Sie schon jetzt online in Klees Universum ein: mappingklee.zpk.org

Weitere Informationen: www.zpk.org/mappingklee