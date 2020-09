Prominente Comedians eingespannt – Marco Rima und Andreas Thiel «Stargäste» an Corona-Demo Am Samstag demonstrieren Corona-Skeptiker in Zürich. Prominente Mitstreiter am Umzug vom Turbinenplatz zum Platzspitz sind Comedian Marco Rima und Satiriker Andreas Thiel. Lorenzo Petrò

Vitamine gegen das Virus? Comedian Marco Rima outete sich in Youtube-Videos und zuletzt bei Roger Schawinski als prominentester Corona-Skeptiker. Foto: TA-Archiv

Der Corona-skeptische Verein «Bürgerforum Schweiz» freut sich über einen prominenten Mitstreiter: «Ausserordentlich motivierend» sei die Mitwirkung von Comedian Marco Rima am Demonstrationsumzug vom kommenden Samtag, schreibt der Präsident und ehemalige Zürcher SVP-Gemeinderat Daniel Regli in einer Mitteilung.

Nach seiner «angeblichen» Selbstdemontage als Corona-Skeptiker bei Roger Schawinski werde er «in neuer Frische» auf dem Zürcher Turbinenplatz erwartet. Ergänzt wird Rimas Beitrag vom «ebenfalls kampferprobten» Satiriker Andreas Thiel.

Homophober Abtreibungsgegner

Auch Thiel hatte sich bereits in der Öffentlichkeit mit Talk-Master Schawinski gestritten. Wegen eines umstrittenen Artikels in der «Weltwoche» waren sich der Moderator und der Satiriker in Schawinskis Sendung auf SRF in die Haare geraten. Die beiden Comedians werden auf einem Flyer zur Kundgebung vom Samstag als «Stargäste» verkauft.

Das Bürgerforum Schweiz setzt sich laut eigenen Angaben mit weiteren Corona-skeptischen Gruppen und Impf-Gegnern für eine Aufhebung des «immer bizarrer werdenden Maskenzwangs» ein und unterstützt das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. Präsident Daniel Regli, der als Gemeinderat mit homophoben Äusserungen auffiel, worauf sich seine Partei von ihm distanzierte, organisiert auch die Antiabtreibungs-Demos «Marsch fürs Läbe».