Aus Zürcher Sammlung – Marilyn-Monroe-Porträt von Andy Warhol für 195 Millionen versteigert In New York kam die Zürcher Sammlung von Thomas und Doris Ammann unter den Hammer. «Shot Sage Blue Marilyn» ist nun das teuerste je versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert.

Kam bei Christie’s in New York unter den Hammer: «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol. (Archivbild) Keystone/Alessandro Di Meo

Ein vom US-Künstler Andy Warhol (1928-1987) angefertigtes Porträt von Marilyn Monroe (1926-1962) hat bei einer Versteigerung in New York in der Nacht auf Dienstag die Rekordsumme von 195 Millionen Dollar eingebracht. Es stammt aus einer Zürcher Kunstsammlung.

Das teilte das Auktionshaus Christie’s mit. Der 1964 entstandene Siebdruck «Shot Sage Blue Marilyn», der auf einem Foto basiert, zeigt die Schauspielerin vor türkis-blauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten.

Das Bild kommt von der Stiftung Thomas und Doris Ammann in Zürich, die alle Einnahmen aus der Versteigerung für wohltätige Zwecke verwenden will. Bei dem Bild handelt es sich den Angaben zufolge um eines der berühmtesten Werke von Warhol. Es ist das teuerste je versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert.

Ammann erwarb das Monroe-Bild in den frühen 1980er Jahren. Der damalige Kaufpreis ist unbekannt. Das Werk gilt als Höhepunkt des American Pop. Es ist Teil einer Serie von vier Werken des Künstlers Warhol, die das Porträt Marilyn Monroes in verschiedenen Farben zeigen.

Kontakte mit Künstlern

Insgesamt kamen bei der Versteigerung mehrere dutzend Meisterwerke des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung am Zürichberg unter den Hammer. Diese wurde von den Kunsthändler-Geschwistern Thomas und Doris Ammann angelegt. Auf zahlreichen internationalen Reisen unter anderem nach New York knüpfte Ammann Kontakte zu Künstlern und erwarb Werke von ihnen. Einer davon war Andy Warhol.

Der gebürtige Thurgauer Thomas Ammann starb 1993 mit 43 Jahren. Seine Schwester Doris führte die Sammlung weiter. Bei ihrem Tod 2021 verfügte die 76-Jährige, dass die Sammlung rasch verkauft werden soll. Die Geschwister waren kinderlos. Der Erlös aus der Versteigerung soll einer Stiftung und so der Verbesserung des Lebens von Kindern weltweit zugutekommen.

SDA/chk

