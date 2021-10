«Apropos» – der tägliche Podcast – Mario Draghi revolutioniert Italiens Politik Bei den Gemeindewahlen in Italien erlitten die Rechten und die Populisten eine «schallende Niederlage». Liegt das an der Pandemie? Oder an Premier Mario Draghi? Laura Bachmann , Oliver Meiler als Gast , Annik Hosmann als Host

Der Premier Mario Draghi verändert Italien mit Nachdruck, sagt Italien-Korrespondent Oliver Meiler. Foto: Keystone

Bei den Gemeindewahlen in Italien gewinnen die Sozialdemokraten in allen fünf grossen Städten, die ausgeschrieben waren: in Mailand, Neapel, Bologna, Turin und sogar in der Hauptstadt Rom, die als rechte Hochburg gilt. Vor einigen Monaten hätte dieses Resultat noch niemand für möglich gehalten.

Die Ergebnisse stehen im starken Kontrast zu den nationalen Umfragewerten der Parteien Lega, Fratelli d’Italia und Forza Italia. Matteo Salvini von der Lega sprach von einer «schallenden Niederlage» für die rechten Kräfte in Italien.

Wie kam es dazu? Haben die Menschen in den italienischen Städten Populismus und Extremismus von Parteien wie der Cinque Stelle satt? Und was hat die Pandemie oder der neue Premier Mario Draghi mit dem Wahlsieg der Linken zu tun?

Diese Fragen beantwortet Oliver Meiler, Italien-Korrespondent für Tamedia in Rom in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Annik Hosmann.

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). @OliverMeiler Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 über die Kultur und das Leben in Zürich. @annikhosmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.