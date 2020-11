Kommt die wilde Kandidatur? – Mario Fehr bringt die SP wieder ins Schwitzen Der umstrittene Sozialdemokrat will Regierungsrat bleiben. Doch in der SP wird dies kaum mehr möglich sein. Daniel Schneebeli

Er ist einer der erfolgreichsten SP-Regierungsräte – zumindest wenn man seine Wahlresultate anschaut. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2019 belegte er mit über 173’000 Stimmen überlegen den ersten Platz und liess damit im bürgerlichen Kanton Zürich alle bürgerlichen Mitbewerber weit hinter sich.

Regierungsrat Mario Fehr war der grosse Wahlsieger 2019. Hier ist er zu sehen in seinem Büro, als er für ein Wahlinterview fotografiert wurde. Foto: Samuel Schalch

Doch in seiner Partei ist Mario Fehr ein Sorgenkind. Die jungen Urbanen sehen in ihm sogar einen Feind, den es zu bekämpfen gilt. Denn Sicherheitsdirektor Fehr greift hart durch. Besonders sein Umgang mit abgewiesenen Asylbewerbern, die in einem fensterlosen Bunker in einem Wald bei Urdorf untergebracht sind, treibt viele Sozialdemokraten gegenwärtig zur Weissglut. Und was sie fast noch mehr ärgert: Fehr betreibt damit auch offensiv Politik.