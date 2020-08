Abstimmung vom 27. September – Mario Fehr mischt sich in Stadion-Abstimmung ein Entgegen der Parole der Stadtzürcher SP engagiert sich der SP-Regierungsrat für das Zürcher Fussballstadion. Daniel Schneebeli

SP-Regierungsrat und Sportminister Mario Fehr wirbt in einem offenen Brief für das Zürcher Stadionprojekt auf dem Hardturm. Foto: Samuel Schalch

Der streitbare SP-Regierungsrat Mario Fehr verärgert wieder einmal die Stadtzürcher Sozialdemokraten. Der kantonale Sportminister hat zusammen mit dem städtischen Schul- und Sportvorsteher Filippo Leutenegger (FDP) einen offenen Brief für das Zürcher Stadionprojekt veröffentlicht, über das Zürcherinnen und Zürcher am 27. September abstimmen, wie zuerst die NZZ berichtete.

«Während die meisten Städte in der Schweiz über ein richtiges und den Verhältnissen angemessenes Fussballstadion verfügen, hinken Sportstadt und Sportkanton Zürich hinterher», schreiben sie in dem Brief, welcher auf der Seite des Pro-Komitees aufgeschaltet ist.

Der freisinnige Stadtrat Filippo Leutenegger hat den Brief mitunterzeichnet. Foto: Raisa Durandi

Fehr und Leutenegger sind der Ansicht, dass der FC Zürich und die Grasshoppers dieses Stadion brauchen. Die beiden Spitzenfussballvereine seien nicht nur zwei Grossclubs im Profifussball. Sie würden mit ihren Juniorenabteilungen auch einen bedeutenden Integrationsbeitrag leisten.

«Fussball ist ein starker und wichtiger Integrationsmotor, der für den Kitt in der Gesellschaft sorgt. Sport- und Freizeitaktivitäten integrieren Menschen – insbesondere Jugendliche – aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Lebenssituation», heisst es weiter im Brief.

SP sagt Nein

Mario Fehr stellt sich mit diesem Engagement auch gegen die städtische SP, welche die Nein-Parole herausgegeben hat. Allerdings steht auch der Zürcher Stadtrat mit seinen vier SP-Mitgliedern hinter dem Stadionprojekt.

So wird das künftige Hardturmareal mit den beiden Hochhäusern aussehen. Visualisierung: PD

Neben einem Fussballstadion mit 18’000 Plätzen sind auf dem Hardturmareal auch eine Genossenschaftssiedlung mit 174 Wohnungen und zwei über 130 Meter hohe Hochhäuser mit 570 Wohnungen geplant. Finanziert wird das Ganze von privaten Investoren.

Die Bausumme beträgt 570 Millionen Franken. Die Abstimmung ist nötig geworden, weil die IG Freiräume Zürich-West, welche die Hardturmbrache gegenwärtig nutzt, das Referendum gegen den Gestaltungsplan ergriffen hatte.