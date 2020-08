Neues Corona-Regime – Mario Fehr prescht am Flughafen vor – und irritiert den Bund Der Kanton Zürich beschafft sich ab sofort Passagierdaten auf eigene Faust. Bern zweifelt, ob das rechtens ist. Patrice Siegrist , Ruedi Baumann

Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) gibt das neue Passagierdaten-Regime am Flughafen Zürich bekannt. Foto: Andrea Zahler

Mario Fehr, der Vollstrecker. In dieser Rolle präsentierte sich der Zürcher SP-Sicherheitsdirektor am Mittwoch an einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Flughafen Zürich. Seit Montag tut der Kanton Zürich das, was der Bund nur ungenügend getan habe: Passagierdaten der Reiserückkehrer aus Risikoländern den Zürcher Virendetektiven zur Verfügung stellen.