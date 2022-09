Wahlen Zürcher Regierungsrat – Mario Fehr will es nochmals wissen Der parteilose Sicherheitsdirektor kandidiert für ein weitere, vierte Amtszeit. Somit ist klar: Es kommt zu keinem einzigen Rücktritt in der Kantonsregierung. Daniel Schneebeli Pascal Unternährer UPDATE FOLGT

Er kommt nochmals: Der bald 64-jährige Mario Fehr will eine Amtszeit anhängen. Foto: Anna-Tia Buss

Angekündigt hat er seinen Entscheid schon vor den Sommerferien, jetzt ist es September geworden. Bei den Regierungsratswahlen 2023 wird Mario Fehr, der vor gut einem Jahr aus der SP ausgetreten ist, für eine vierte Amtszeit an. Dies teilte der bald 64-jährige Jurist an einer kurzfristig einberufenen Medienorientierung am Freitag mit.