Asylsuchende in Adliswil – Mario Fehr zündete den Turbo fürs neueste Durchgangszentrum In Adliswil hat der Kanton einen Holzbau für Asylsuchende eingeweiht. Dabei drückte der Sicherheitsdirektor aufs Tempo. Nun zeigt sich: Der Bau wird demnächst überbelegt sein. Ev Manz

Sicherheitsdirektor Mario Fehr drängte darauf, das Durchgangszentrum in Adliswil drei Jahre früher als geplant zu erstellen. Foto: Michele Limina

Mehr als einmal wählte Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) im Frühjahr 2021 die Nummer des kantonalen Hochbaudepartements und machte Druck. Kurz darauf berief er eine Ad-hoc-Sitzung ein und machte unmissverständlich klar: Der Ersatzneubau des Kantons für Asylsuchende in Adliswil musste früher als geplant fertiggestellt sein – viel früher. Da war die Zahl der Asylsuchenden, die bereits ein Jahr vor der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine zu steigen begann. Zudem wollte Fehr Resultate sehen. Denn sie sind es, die ihn im politischen Alltag antreiben. Und in seiner Heimatstadt noch viel mehr. Er sagt: «Als Adliswiler bin ich stolz, dass hier das am schnellsten realisierte Asylzentrum steht.»