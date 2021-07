Chinesen auf dem Vormarsch – Marktforscher: Xiaomi verdrängt Apple vom zweiten Platz auf dem Smartphone-Markt Dank Verkäufen in Südamerika, Afrika und Europa haben die Chinesen mit ihren günstigeren Geräten den iPhone-Hersteller überholt.

Fast wie bei Apple, nur verkauft man mittlerweile mehr Geräte: Pompöse Produktpräsentation im «Xiaomi Science and Technology Park» in Peking. Foto: EPA/Xiaomi

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi strebt auf dem Smartphone-Markt nach oben. Nach einer Auswertung des Marktforschungsunternehmens Canalys kam Xiaomi bei den Verkäufen im zweiten Quartal auf einen weltweiten Anteil von 17 Prozent – und verdrängte damit den iPhone-Hersteller Apple vom zweiten Platz. Der Marktanteil des US-Konzerns beträgt demnach 14 Prozent. An der Spitze steht Samsung aus Südkorea mit 19 Prozent.

Xiaomi konnte bei den Verkaufszahlen laut der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung einen enormen Zuwachs von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Bei Samsung betrug das Plus 15 Prozent und bei Apple lediglich ein Prozent.

Xiaomi wachse vor allem im Ausland «rapide», erklärte Marktforscher Ben Stanton von Canalys. So habe der Zuwachs bei den Verkäufen in Lateinamerika sogar 300 Prozent betragen, in Afrika 150 Prozent und in Europa 50 Prozent. Dabei profitiere Xiaomi auch davon, dass der durchschnittliche Verkaufspreis rund 40 beziehungsweise 75 Prozent unter dem von Samsung und Apple liege.

Insgesamt erwartet Canalys weiter steigende Verkaufszahlen auf dem Smartphone-Markt, auch wegen zusätzlicher Ausgaben der Konsumenten nach der Corona-Krise. Auf den Plätzen vier und fünf der Rangliste der Marktforscher liegen die chinesischen Hersteller Oppo und Vivo mit jeweils zehn Prozent Marktanteil.

AFP/anf

