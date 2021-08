Hauptmission auf dem Mars - Perseverance scheitert beim Sammeln von Gesteinsproben

Nasa – Mars-Rover scheitert beim Sammeln von Gesteinsproben «Perseverance» soll auf dem Mars nach Anzeichen für Leben suchen. Ein erster solcher Versuch hat nicht das erhoffte Ergebnis erbracht.

Die Nasa veröffentlichte Fotos vom ersten Versuch des Mars-Rovers, Gesteinsproben zu sammeln. (6. August 2021) AFP «Preservance» bohrte dafür erste Löcher, Gesteine aber wurden nicht gesammelt. AFP «Preservance» – hier ist der Helikopter zu sehen, mit dem der Mars-Rover ausgestattet ist – soll nach Anzeichen von mikrobischem Leben auf dem Mars suchen. (15. Juni 2021) AFP 1 / 3

Der Mars-Rover «Perseverance» ist mit seinem ersten Versuch, Gesteinsproben des Roten Planeten zu sammeln, gescheitert. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa veröffentlichte am Freitag zwar Bilder einer kleinen Aufschüttung mit einem Loch in der Mitte – es ist das erste Loch, das jemals von einem Roboter auf dem Mars gebohrt wurde. Von dem Rover übermittelte Daten zeigten jedoch an, dass bei der Bohrung kein Gestein eingesammelt wurde.

Dies sei zwar nicht das erhoffte Ergebnis, teilte der Nasa-Vertreter Thomas Zurbuchen mit. Doch werde das zuständige Nasa-Team nun an einer «Lösung» für das Einholen der Proben arbeiten.

Das Sammeln von Gestein soll voraussichtlich elf Tage dauern. Ziel ist es, nach Anzeichen für uraltes mikrobisches Leben zu suchen, das möglicherweise in alten Seeablagerungen erhalten geblieben ist. Die Wissenschaftler erhoffen sich ausserdem ein besseres Verständnis der geologischen Verhältnisse auf dem Mars.

«Perseverance» hatte vor etwas über einem Jahr den US-Bundesstaat Florida verlassen und war im Februar im Jezero-Krater auf dem Mars gelandet. Wissenschaftler vermuten, dass dort vor rund 3,5 Milliarden Jahren ein tiefer See war, der sich im Laufe der Zeit mehrmals leerte und wieder füllte und geeignete Bedingungen für organisches Leben bot.

Bis die Wissenschaftler die Proben selbst analysieren können, wird es allerdings noch Jahre dauern: Erst in den 2030er Jahren plant die Nasa gemeinsam mit der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) eine Mission, um die Proben auf die Erde zurückzuholen.

dja

AFP/roy

