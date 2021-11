Neue Besitzer für Zürcher Kultcafé – Martin Angst übernimmt das Café Lang am Limmatplatz Nach neun Jahren treten die jetzigen Besitzer des kultigen Kaffees an bester Lage ab. Vieles bleibt vorerst noch gleich. Jean-Marc Nia

Das Café Lang am Limmatplatz mit seinem Herzstück: Der Terrasse. Foto: Sabina Bobst

Das Treiben am Limmatplatz konnte man bis 2011 am besten vom El Greco aus beobachten. Der legendäre Betrieb hatte in seinen 33 Jahren Bestehen an diesem Ort viel erlebt: Das El Greco habe die Unruhen in den 80er-Jahren, die Drogenszene und die Aufwertung des Quartiers überdauert, sagte der Mitinhaber Marco Vassalli damals bei seinem Rücktritt dem «Tages-Anzeiger». Vassalli hatte das Café von seinem Vater übernommen. Dann liess die Migros, welcher die Liegenschaft auch heute noch gehört, den Vertrag auslaufen.

Das Café im Wiener Gewand

Im Mai 2012 wurde das Café Lang eröffnet. Sein Stil: Wiener Kaffeehaus. Holztischchen, Holzböden, eine lange Bar, durch verglaste Holzwände abgetrennte Räume. Auf den Tischen stehen in kleinen, weissen Vasen Trockenblumen, ein alter Zigarettenautomat mit Ziehfächern ist aufgehängt, die Wände des steilen Abgangs zu den ausgesprochen hübschen Toiletten sind mit Tapeten überzogen. Doch das Herzstück ist bei schönem Wetter bis heute: die grosse Terrasse, von welcher man das Gewusel vor der Migros und auf dem Limmatplatz bestens beobachten kann.