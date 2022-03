Prominenter Protest gegen Rodung – Martin Suters Kampf um alte Bäume am Zürichberg Bestsellerautor Martin Suter und Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger wehren sich gegen das Fällen von Bäumen am Zürichberg. Doch schon am Donnerstag will die Stadt Ernst machen. Martin Huber Dominique Meienberg (Fotos)

Martin Suter vor einem Baum im Wolfbachtobel, der gefällt werden soll. Foto: Dominique Meienberg

Eben erst war er noch zu Gast in TV-Talkshows, um sein neues Buch über Ex-Fussballstar Bastian Schweinsteiger vorzustellen. Nun stapft Bestsellerautor Martin Suter («Small World», «Die dunkle Seite des Mondes», «Elefant») am Montagmorgen mit nachdenklicher Miene durch das Wolfbachtobel am Zürichberg.