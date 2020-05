«Gefährliches Experiment» in Deutschland – Masken, Abstand, Hygiene – fallen jetzt alle Schranken? Als erstes deutsches Bundesland will Thüringen alle Einschränkungen aufheben und wieder zur Normalität übergehen. Das Entsetzen ist gross und Bayern droht eine Reaktion an. Dominique Eigenmann aus Berlin

Sein Vorstoss hat Deutschland aufgeschreckt: Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow. Foto: Reuters

Bodo Ramelow war schon immer ein höchst eigenwilliger Politiker. Der vom Klassenkämpfer zum unkonventionellen Pragmatiker gereifte Ministerpräsident von Thüringen regiert seit 2014 als bislang einziger Politiker der Linkspartei ein deutsches Bundesland. Nun hat der 64-Jährige wieder einen grossen Stein ins Wasser geworfen. Allerdings schlägt der bereits mehr Wellen, als es Ramelow lieb sein kann.

Eigenverantwortung statt Zwang

Vom 6. Juni an will Thüringen alle Einschränkungen, die vom Corona-Shutdown noch übrig geblieben sind, aufheben – auch die Maskenpflicht in Läden und dem öffentlichen Verkehr, die Abstands- und Hygieneregeln und die bereits gelockerten Kontaktbeschränkungen. Er wolle «von Verboten zu Geboten» kommen, schlägt Ramelow vor, «von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Masshalten».

In Thüringen seien Neuinfektionen mittlerweile so selten, dass man sich den «Strategiewechsel» leisten könne. Steckten sich wieder mehr Menschen an, werde man schnell reagieren, allerdings nur lokal. Ramelow betont, er halte die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen – Abstandsregeln und Maskenpflicht – nach wie vor für wichtig und sinnvoll. Aber er wolle sie nicht mehr verordnen, sondern sich darauf verlassen, dass die Bürger sich selbst in «verantwortungsvoller Solidarität» übten.

Selbst das eigene Lager überrascht

Die SPD und die Grünen, mit denen Ramelow in Erfurt regiert, waren vom Vorstoss genauso überrascht wie dessen eigene Partei und der Rest Deutschlands. Mit weiteren Lockerungen sei man einverstanden, meinten sie, die Masken und Abstandsregeln würde man aber gerne beibehalten.

Der liberale Oberbürgermeister von Jena, der zweitgrössten Stadt Thüringens, sprach von der «wohl weitreichendsten Entscheidung im bisherigen Verlauf der Pandemie». Thomas Nitzsche war in Jena besonders erfolgreich gegen das Virus vorgegangen und hatte als Erster Masken für obligatorisch erklärt. Ramelow sende nun das Signal aus, die Gefahr sei vorbei, kritisierte Nitzsche. «Mir scheint das ein Gang ins Minenfeld.»

Lob von FDP und AfD

Applaus bekam Ramelow dafür von anderen Liberalen, etwa von FDP-Chef Christian Lindner. Auch die Landes-AfD von Björn Höcke pries den Linken, den sie sonst konsequent als Erzfeind schmäht. Diesmal tue er das Richtige, das nämlich, was die AfD schon vor sechs Wochen gefordert habe.

In Berlin erntete Ramelow ansonsten nur Kritik: SPD, Grüne und CDU nannten Ramelows Vorstoss «gefährlich», «unverantwortlich» oder gar «verheerend». Karl Lauterbach, Arzt und Gesundheitsexperte der SPD, warnte: Solange man über keine Impfung und keine Medikamente verfüge, sei eine Aufgabe der individuellen Schutzmassnahmen der «reine Wahnsinn»: «Mit der Entscheidung in Thüringen droht ein bundesweiter Wettlauf der Länder, der aus medizinischer Sicht katastrophal wäre.» Lauterbach rief den Bund zum Eingreifen auf. Allerdings haben in der Epidemiebekämpfung die Länder das Sagen.

Merkel und Spahn warnen

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte am Montag davor, die Schutzregeln komplett abzuschaffen: «Es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, die Pandemie wäre schon vorbei.» Angela Merkels Sprecher äusserte sich ähnlich. Merkels Corona-Koordinator Helge Braun (CDU) versuchte derweil auszuloten, wie man Ramelow noch von seiner Absicht abbringen könnte. Der Bund schlägt den Ländern jedenfalls vor, die Abstands- und Maskenregeln auch über den 5. Juni hinaus beizubehalten.

Die Zahlen der Neuinfektionen sind nicht so gut, wie Ramelow behauptet.

Besonders beunruhigt zeigte man sich in Bayern, Thüringens Nachbarn im Süden. Von einem «fatalen Signal» sprach Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Sein Kanzleichef zeigte sich «entsetzt» und beklagte ein «hochgefährliches Experiment», das auch Bayern in Gefahr bringe. Man müsse sich überlegen, wie man darauf reagiere.

Kritiker wiesen zudem darauf hin, dass die Zahlen keinesfalls so gut seien, wie Ramelow behaupte. Mit 5,5 Fällen pro 100’000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen stehe Thüringen auf Platz 3 der am meisten betroffenen Bundesländer – noch vor Bayern. Von den zuletzt am stärksten betroffenen acht Landkreisen lagen zwei in Thüringen, vier grenzten direkt an das Land an.

Auf einmal krebst Ramelow zurück

Ramelow verteidigte seinen Vorstoss am Montag erneut: «Weder habe ich Corona für beendet erklärt noch die Gefährlichkeit ignoriert.» Allerdings kündigte er plötzlich an, dass es im Nahverkehr oder in Läden weiterhin eine Maskenpflicht geben soll. Da hatte mit Sachsen bereits ein weiteres östliches Bundesland erklärt, ab dem 6. Juni praktisch alle Einschränkungen aufzuheben. Ob dies auch für die Maskenpflicht und die Abstandgebote gelte, solle jedoch «bundesweit und gemeinsam» entschieden werden.