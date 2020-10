Gesehen & gehört – Maskenball in der Messehalle Im Seilziehen um die Corona-Massnahmen wirkt die Regierung unentschlossen und das Parlament aggressiv. Was auch die Masken in der Messehalle Oerlikon nicht verbergen können. Ruedi Baumann

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) im Züri-Look, antiviral und Empa-zertifiziert. Foto: Ennio Leanza, Keystone

Sie stach in doppelter Hinsicht hervor. Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) zeichnete sich an der Kantonsratssitzung vom Montag durch die schönste Maske aus. Und sie getraute sich, gegen das Kollegialitätsprinzip der Regierung zu verstossen. Also quasi in ein Wespennest zu stechen. Rickli hatte am Sonntag beim kantonalen Sonderstab beantragt – und das gegen aussen kommuniziert –, die Bewilligungen für Grossanlässe zu widerrufen und keine neuen mehr zu erteilen. Solche eigenständigen Meinungen sind zwar mutig, in einem Gremium aber kaum produktiv. Ricklis Maske übrigens ist antiviral und von der Empa zertifiziert.