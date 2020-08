Schulstart in Zürich – Maskenpflicht an Gymi und Berufsschulen Ab kommendem Montag findet der Unterricht an Berufsfach- und Mittelschulen wieder uneingeschränkt statt. Aber es gelten strenge Regeln. Liliane Minor

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte), flankiert von Myriam Ziegler, Chefin des Volksschulamts, und Niklaus Schatzmann, Chef Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Wenn am Montag die Sommerferien vorbei sind, fängt «ein sehr spezielles Schuljahr» an. So sagte es Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) heute Dienstag an einer Medieninformation. Es ist ein Schuljahr im Zeichen des Schutzes vor dem Coronavirus: «Die Schulen haben sich während der Sommerferien intensiv darauf vorbereitet.»