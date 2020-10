Neue Corona-Massnahmen – Maskenpflicht für Erwachsene an Zürcher Schulen Ab Montag gilt für Erwachsene auf dem Areal aller Schulen im Kanton Zürich eine generelle Maskenpflicht. Ohne Maske darf nur bei genügend Abstand unterrichtet werden. Ruedi Baumann

An einem Schulfest im Kanton Bern mokieren sich Schüler schon mal über die Maskenpflicht. Foto: BOM

Am Montag sind die Herbstferien im Kanton Zürich zu Ende. Am Donnerstagmorgen hat Bildungsdirektorin Silvia Steiner die neusten Massnahmen für alle Schulen im Kanton bekanntgegeben. Sie gelten auf dem gesamten Schulareal und sind vorderhand bis Ende Jahr befristet. Eingeschlossen in die Maskenpflicht sind neben dem Schulgebäude auch Sporthallen, Betreuungsräume und Pausenplätze.

Auf dem Schulareal gilt Maskenpflicht auch für Schülerinnen und Schüler sowie Lernende an den Schulen der Sekundarstufe II und Studierende der Tertiärstufe B

Mindestabstand von 1,5 Meter beim Unterricht

Ausgenommen von der Maskenpflicht, so die Bildungsdirektion, sind weiterhin Unterrichtssequenzen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird oder wenn der Schutz durch ausreichende Schutzvorkehrungen, wie Plexiglaswände, sichergestellt werden kann. Unverändert bleiben die bisherigen Regelungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lernende und Studierende auf allen Schulstufen.

Grund für die verschärfte Maskenpflicht: Komme es an einer Schule zu einer Ansteckung, seien oftmals umfassende Quarantänemassnahmen nötig, heisst es in der Mitteilung. Diese Massnahmen würden «einen erheblichen Eingriff in die persönliche Freiheit der Schülerinnen und Schüler darstellen» und den Schulbetrieb in hohem Masse beinträchtigen. Die Maskenpflicht für Erwachsene gilt neben dem Lehr- und Schulpersonal auch auch für Behördenmitglieder, Eltern und Dritte.