Zürich verschärft Corona-Regeln – Maskenpflicht in Clubs und bei Events ab 30 Personen Die Fallzahlen im Kanton sind zuletzt stark angestiegen. Jetzt reagiert der Zürcher Regierungsrat und verschärft die Massnahmen.

Die Corona-Fallzahlen im Kanton Zürich stiegen: DasTestcenter des Stadtspitals Triemli. Foto: Andrea Zahler

Die Zürcher Regierung reagiert auf die steigenden Corona-Fallzahlen im Kanton und gibt neue Massnahmen bekannt. Diese seien nötig, um eine Überlastung des Contact Tracing-Systems zu verhindern und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schreibt die Regierung in einer Mitteilung.

In Gastronomiebetrieben und Bars, in welchen die Konsumation nicht ausschliesslich sitzend erfolgt, sowie in Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen gilt im Innenbereich neu eine generelle Maskentragpflicht. Die genannten Betriebe seien jüngst wiederholt von grösseren Ausbrüchen und Clusterbildungen betroffen gewesen, begründet der Regierungsrat diese Massnahme. Zum Schutz des Personals und der Gäste gelte zudem in allen Gastronomiebetrieben eine Maskenpflicht für das Servicepersonal.

Weiter gilt bei Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen in Innenräumen neu eine Maskentragpflicht, sofern die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Bisher galt dies für Veranstaltungen in Innenräumen mit mehr als 100 Personen respektive in Innen- und Aussenräumen mit mehr als 300 Personen.

Die neuen Regeln treten morgen Donnerstag in Kraft.

hwe