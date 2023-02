Ein kleiner Fasnachtsknigge – Man trägt eine Plakette – und Blitzlicht am Morgenstreich geht gar nicht Diese Regeln sollten Besucherinnen und Besucher an der Basler Fasnacht beachten. Andrea Schuhmacher

Tragen Sie eine Plakette!

Eine Plakette – oder Blaggedde – zu tragen, gilt als Ehrensache. Waggis sind weniger dazu geneigt, Sie mit Räppli zu stopfen. Und Sie unterstützen mit dem Kauf die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler finanziell. 30 Prozent des Verkaufspreises gehen direkt an die Cliquen. Die restlichen 70 Prozent werden nach Abzug der Kosten für die Herstellung und für die Comité-Geschäftsführung in Form von Subventionen an die Formationen verteilt.