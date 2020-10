Schneller und weniger detailliert – Massenabfertigung beim Contact-Tracing Der Kanton reagiert auf die massiv steigenden Corona-Zahlen der letzten Tage. Aber auch auf die Kritik, die er einstecken muss. Thomas Zemp

Sieben Tage die Woche von 6.30 bis 21.30 Uhr sind in Zürich insgesamt 250 Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer im Einsatz. Foto: Alexandra Wey/Keystone

Eindringlich sagt die Frau nun ins Mikrofon: «Nein, da gibt es keine andere Lösung. Sie müssen 14 Tage in Quarantäne. 14 Tage von dem Tag an, an dem Sie diese Person getroffen haben. Jetzt also noch 10 Tage.» Die Frau sitzt vor einem Computerbildschirm im Contact-Tracing-Zentrum in Pfäffikon und telefoniert mit Mundschutz und einem Headset. Sie teilt sich das Grossraumbüro mit 15 anderen jungen Frauen und Männern, die alle ebenfalls konzentriert telefonieren. Es sind weder laute Worte noch ein Lachen zu hören.