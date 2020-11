Die Besten bei FCZ - FCB – Massimo Rizzo wieder, der Langweiler Beim 1:0-Sieg des FC Zürich gegen den FC Basel wird ein wenig geschwindelt. Der FCZ-Trainer lässt sich ein bisschen in die Karten gucken. Und wenigstens einer aus der Region Basel gehört zu den Gewinnern. Florian Raz

So gut kann Langeweile sein: Massimo Rizzo gewinnt auch sein zweites Spiel als Interimstrainer des FC Zürich. Foto: Alexandra Wey/Keystone

Massimo Rizzo, der alte Langweiler

Taut da einer etwa so ganz langsam und vorsichtig auf? Die Kabel der TV-Kameras sind bereits eingerollt im Letzigrund, als sich Massimo Rizzo noch einmal in Richtung der Medienleute umdreht und sagt: «Ich bin halt langweilig.» Meint er natürlich nicht so. Der Satz ist bloss Beweis dafür, wie bewusst er seine Der-FCZ-steht-über-allem-Aussagen und die Jetzt-zählt-das-nächste-Spiel-Phrasen einsetzt.

Seinem Team jedenfalls tut Rizzos Langeweile bislang gut. Er setzt gegen Basel von Beginn weg auf die elf Spieler, die auch schon beim 4:1 in Vaduz von Anfang an gespielt haben. Und er lässt sie wieder ein klassisches 4-4-2 spielen, in dem sich die Räume am und im eigenen Strafraum so gut verdichten lassen, dass der Gegner den nächsten Angriff am liebsten gar nicht erst auslösen würde.