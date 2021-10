Demo-Samstag in Bern - Tausende Massnahmengegner drängen sich auf den Bundesplatz

Kundgebung einer linken Vereinigung

Auch eine linke Vereinigung protestiert heute in Bern. Allerdings für die «besonders Betroffenen der Corona-Pandemie». Zu den Unterstützern gehören unter anderem die SP Stadt Bern, das Grüne Bündnis, die Alternative Linke, die Partei der Arbeit, die Juso Stadt und Kanton Bern sowie das feministische Streikkollektiv Bern. Auch das Solidarische Bündnis Bern hat dazu aufgerufen, an der Demo teilzunehmen. Dieses hat bereits letzte Woche eine Demonstration in Bern organisiert – allerdings eine illegale.

Doch während die Massnahmengegner durch die Altstadt vom Münster- zum Bundesplatz marschieren dürfen, hat die Stadt dem linken Kollektiv lediglich den Helvetiaplatz zur Verfügung gestellt. Dies sorgt für Verärgerung bei den Organisatoren, weil diese das Gesuch vor den Massnahmengegnern eingereicht hatten. Die Kundgebung beginnt um 14 Uhr.