Protest gegen Schliessung – Massnahmenkritiker demonstrieren vor Restaurant in Ottenbach Nachdem die Polizei eine Beiz im Säuliamt geschlossen hatte, versammeln sich mehrere hundert Menschen auf den Strassen der kleinen Ortschaft. Die Wirtin hatte die Covid-Schutzmassnahmen nicht eingehalten. David Sarasin

Auch die Freheitstrychler sind aufgetaucht – die Solidarität mit der Wirtin ist gross. zac

Mehrere hundert Personen haben sich am Freitagabend im Zentrum Ottenbach versammelt, um gegen die Schliessung des Restaurants «Catias Funk» zu demonstrieren. Auch das mittlerweile fast obligate Glockengeläut ist zu hören – die Freiheitstrychler sind zugegen. Der Grund für den Auflauf ist die Schliessung des Lokals durch die Kantonspolizei am selben Tag. Wie Videos auf Telegram zeigen, kam es dabei auch zu verbalen Auseinandersetzungen mit der Betreiberin.

Der Grund für die Schliessung war laut «Blick» das wiederholte Nicht-Einhalten von Corona-Schutzmassnahmen durch die Betreiberin. Wie ein Telefon mit der der Wirtin am Freitagmorgen ergab, lehnte sie die Zertifikatspflicht von Beginn weg ab. 16 Mal habe sie schon Besuch von der Polizei bekommen, sagt sie.

Die polizeilichen Kontrollen fanden laut «Blick» aufgrund eines nicht Schutzmassnahmen-Konformen Zeltes statt, das sie im Garten für ihre Gäste aufgestellt hatte. Die Betreiberin hielt sich nicht an die Vorschrift, wonach mindestens zwei von vier Zeltwänden gegen Aussen offen sein müssen. Auch nach wiederholtem Abmahnen seitens der Polizei hielt sie an ihrer provisorischen Einrichtung fest.

Der Kanton Zürich hat die Möglichkeit zu intervenieren, wenn sich etwa Betreiber eines Restaurants wiederholt nicht an die Vorgaben des Bundes halten.

Mobilisierung in den Chats

Zur «Spontandemo» riefen Aktivistinnen und Aktivisten aus der Corona-Massnahmen kritischen, sowie der verschwörungstheoretischen Szene am Freitagnachmittag in zahlreichen Chats ebenfalls bei Telegram auf. Dasselbe haben sie die Woche zuvor schon getan, als sich die Betreiber der «Walliser-Kanne» in Zermatt wiederholt gegen die Auflagen des Bundes sperrten und ihr Lokal deshalb schliessen mussten. In Zermatt demonstrierten Massnahmenkritiker wiederholt über mehrere Tage.

Die Kantonspolizei war schon um 18 Uhr vor Ort und beobachtet das Treiben. Alles laufe ordnungsgemäss ab, man halte sich im Hintergrund, heisst es auf Nachfrage.

