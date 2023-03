Film-Highlights der Woche – «Matter Out of Place» zeigt, was aus unserem Abfall wird «Boston Strangler» erzählt von einer Mordserie, und Keanu Reeves spielt im vierten «John Wick»-Teil einmal mehr den gleichnamigen Killer. Gregor Schenker Pascal Blum

Szene aus «Matter Out of Place»: So bekommt man den Abfall von der Schweizer Bettmeralp ins Tal hinunter. Foto: PD/Frenetic Films

Matter Out of Place

Dokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter, A 2022, 105 Min.

Der Blick schweift über einen wunderschönen Bergsee. Aber sobald die Kamera näher herangeht, merkt man: Das Ufer ist voller Unrat. Überall Plastiktüten und kaputte Möbel. So beginnt der neue Film des österreichischen Regisseurs Nikolaus Geyrhalter («Unser täglich Brot»). Er hat eine Doku über Müll gedreht. «Menschen auf der ganzen Welt haben das Problem der Entsorgung», sagt der Regisseur dazu an der Vorpremiere im Riffraff. «Und sie versuchen entsprechend ihren Technologien und Budgets, es irgendwie zu lösen.»

Für den Film reiste er mit seinem Team an verschiedene Orte auf der ganzen Welt, um zu zeigen, wie man dort mit Abfall umgeht. Wir sehen, wie auf einem Feld in Solothurn eine Probegrabung durchgeführt wird – unter der Wiese liegt eine alte Müllhalde, die saniert werden muss.

In Nepals Hauptstadt Kathmandu begleitet das Drehteam einen Sammler, der mit seinem Handkarren von Haustür zu ­Haustür geht, um den Abfall abzuholen. Diesen lädt er dann auf einen LKW, und nach einer langen Fahrt landet das Material auf einer riesigen Deponie inmitten von grünen Hügeln. Der Anblick ist faszinierend, aber erschreckend.

Am Ende steht die Erkenntnis, dass Müll nie ganz verschwindet. Selbst wenn man ihn recycelt und verbrennt: Ein Rest bleibt immer. «Vor hundert Jahren haben wir angefangen, Müll zu produzieren, der nicht einfach verrottet», so Geyrhalter in Zürich. «In extrem kurzer Zeit haben wir wahnsinnig viel Abfall produziert, der uns noch viele Generationen beschäftigen wird.» Seine Doku kann keine Lösungen bieten. Aber sie fasst das Problem in Bilder, die lange nachhallen. (ggs)

Boston Strangler

Krimi von Matt Ruskin, USA 2023, 112 Min.

Anfang der Sechziger wurden im Grossraum Boston 13 Frauen tot aufgefunden – alle waren mit Strümpfen stranguliert worden. Der «Würger von Boston» hielt die Stadt jahrelang in Atem, und der Fall inspirierte zu mehreren Verfilmungen.

Nun stellt diese aktuelle Version zwei Journalistinnen ins Zentrum: Wir sehen, wie Loretta McLaughlin (Keira Knightley) für den «Record American» die Mordserie aufdeckt. Als der Polizeichef ihre Version abstreitet, stellt ihr der Chefredaktor mit Jean Cole (Carrie Coon) eine gestandene Kollegin zur Seite. Zusammen stossen die beiden auf schwerwiegende polizeiliche Ermittlungsfehler.

Der Film fokussiert also mehr auf strukturelle Probleme als auf die Morde selbst, was man so noch nicht allzu oft gesehen hat. Davon abgesehen ist die Geschichte eher konventionell erzählt, mit einer soliden Schauspielleistung von Keira Knightley. (ggs)

John Wick: Chapter 4

Actionfilm von Chad Stahelski, USA 2023, 169 Min.

Auch im vierten Teil der Actionfilmreihe mit Keanu Reeves bleiben viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel: Wie kann es sein, dass dieser Auftragsmörder noch etwas hört, wo doch ständig an seinem Kopf vorbeigeschossen wird? Und, damit zusammenhängend: Wieso zielen die anderen Killer so schlecht?

Jedenfalls geht Wick nun auf die Hohe Kammer der internationalen Syndikate los, weil diese nicht nur ihn, sondern überhaupt die «Idee von John Wick» zerstören will. Das ist ein erstaunlich selbstreflexiver Gedanke für diese Reihe. Aber der Plan der Gangster erweist sich natürlich als schwierig.

Also: bewährt brachiale Action für den globalisierten Kinomarkt. Am Ende muss sich Wick die über 200 Stufen zur Kirche Sacré-Cœur in Paris hochkämpfen, vorbei an immer neuen Gegnern. Warum? Egal. Es muss so sein. (blu)

Esterno notte

Politserie, I 2022, 6 Folgen

In der sechsteiligen Fernsehproduktion widmet sich Regisseur Marco Bellocchio zum zweiten Mal dem Fall des italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro. Dieser wurde am 16. März 1978 von Mitgliedern der Roten Brigaden entführt und 55 Tage später erschossen im Kofferraum eines Renault gefunden.

Schon im Film «Buongiorno, notte» (2003) hatte Bellocchio die Entführung und Ermordung aus der Perspektive der Terroristen erzählt. Aber der Stoff lässt ihn offenbar nicht los. Drei Millionen Menschen sahen die Erstausstrahlung von «Esterno notte» im italienischen Fernsehen.

Nun ist die Serie auf Arte zu sehen: Entlang verschiedener Charaktere – besetzt mit einem grossartigen Ensemble – zeichnet Bellocchio ein tiefschürfendes, teils düsteres Bild von Gesellschaft, Kirche und Politik während der «anni di piombo» (bleiernen Jahre), dieser Zeit gewalttätiger politischer Konflikte, die mit Moros Ermordung ihren Höhepunkt fanden. (SZ)

Regra 34

Drama von Júlia Murat, BR/F 2022, 100 Min.

Dieser Film hätte am vergangenen Human Rights Film Festival laufen sollen, aber dieses wurde wegen des Kosmos-Konkurses mitten in der Austragung abgebrochen. Nun wird «Regra 34» stattdessen im Xenix gezeigt. Die brasilianische Regisseurin Júlia Murat erzählt von einer Jurastudentin, die sich für benachteiligte und misshandelte Frauen einsetzt und zugleich mit einer Mitbewohnerin sadomasochistischen Sex für sich entdeckt. Die Direktorin des Filmfestivals, Sascha Lara Bleuler, wird eine kurze Einführung zum Film geben. (ggs)

Berlin: Die Sinfonie der Grossstadt

Dokumentarfilm von Walther Ruttmann, D 1927, 68 Min.

Bald hundert Jahre ist es her, dass Walther Ruttmann diese Doku drehte und damit einen ganz normalen Tag in Berlin festhielt. Sein Blick auf die Zeit der Weimarer Republik ist faszinierend. Dazu wird der Stummfilm vom Elektro-Trio Iokoi (Zürich), Víz (Transsilvanien) und Carla Boregas (São Paulo) live vertont. Die Filmstelle zeigt «Berlin» in der aktuellen Semesterreihe mit dem Motto «Scenes of City Life». (ggs)

Le grand voyage

Drama von Ismaël Ferroukhi, MA/F 2004, 108 Min.

Die Ausstellung «Re-Orientations» im Kunsthaus Zürich erzählt vom Verhältnis westlicher und islamischer Kunst. Begleitend dazu gibts eine Filmreihe im Piccadilly. Sie startet mit «Le grand voyage», der Geschichte eines jungen Franzosen marokkanischer Herkunft, der seinen Vater nach Mekka fahren muss. Zusammen nehmen sie die lange Reise von Südfrankreich nach Saudiarabien auf sich. Sandra Gianfreda, Kuratorin der Ausstellung, gibt eine Einführung. (ggs)

Gregor Schenker ist seit 2012 Filmredaktor im Ressort Zürich Leben. Er hat in Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Psychologie studiert. Mehr Infos @GregorSchenker Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos

