Rassismus am Sechseläuten – Mauch bläst Zünften den Marsch Die Zürcher Stadtpräsidentin verurteilt das Blackfacing am Zunftball deutlich. Die Zünfte zögern und winden sich lange, veröffentlichen aber nachgelagert ebenfalls ein Statement. David Sarasin Jan Bolliger

Corine Mauch verlangt von den Zünften eine klare Positionierung: Die Stadtpräsidentin am diesjährigen Umzug. Foto: Sabina Bobst

Zwei Tage nach dem Leak des Videos vom Sechseläuten-Ball ist das Thema in den obersten Kreisen der Zürcher Politik angekommen. Am Freitagnachmittag äusserte sich Stadtpräsidentin Corine Mauch zur problematischen Darbietung der Zünfter am Ball beim Böögg.