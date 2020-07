Operation «Imponimento» – Maulwurf in Mafia-Clan eingeschleust Bei einer Razzia gegen die ’Ndrangheta wurden 75 Personen festgenommen, eine Person wurde im Kanton Aargau festgenommen. Als unscheinbare Mafia-Drehscheibe gilt eine Pizzeria im aargauischen Muri.

Ein Polizeibeamter des Fedpol (links) sowie ein Beamter der italienischen Finanzpolizei in Catanzaro, die bei der Aktion im Einsatz standen. Foto: Fedpol via Twitter

Schweizerische und italienische Behörden haben am Dienstag in einer gemeinsamen Aktion gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‹Ndrangheta 75 Personen festgenommen. In der Schweiz gab es Durchsuchungen in etlichen Kantonen und eine Verhaftung im Aargau.

Die Festgenommenen gehören gemäss den Angaben zu kalabrischen Familien, die im Bereich der organisierten Kriminalität tätig sein sollen.

Italienischen Medien zufolge konnten Ermittler einen Maulwurf in der Schweiz in den Mafia-Clan einschleusen. Dem Undercoverpolizisten soll es demnach gelungen sein, das Vertrauen der mutmasslichen Mafiosi aus dem Aargau zu gewinnen und damit wichtige Informationen den Ermittlern zu liefern.

Laut CH Media gilt eine Pizzeria in Muri AG als Drehscheibe. Das Restaurant gibt es bereits seit 20 Jahren. Der Wirt und Inhaber soll italienischer Staatsangehöriger sein und aus der Gemeinde Filadelfia in der kalabrischen Provinz Vibo Valentia stammen.

Er habe ein unauffälliges Leben im Dorf geführt, sagt eine Quelle gegenüber CH Media. Dass er einen Ferrari in der Garage hatte, habe niemanden verwundert, heisst es weiter. Auch die vielen «frisierten» Autos vor dem Restaurant brachte niemand in Verbindung mit der Mafia.

‹Ndrangheta nistet sich in der Schweiz seit Jahren ein

Die kalabresische Mafia-Organisation hat sich in der Schweiz seit über 40 Jahren festgesetzt. Sie bleibt meist unauffällig. Der bisher grösste Schlag gegen sie gelang 2016 mit der Verhaftung von Angehörigen ihrer Frauenfelder Zelle.

Die Schweizer Fälle im Zusammenhang mit der ‹Ndragheta im vergangenen Jahrzehnt:

Das Bundesgericht bestätigt das Urteil gegen einen 62-jährigen Italiener im Wesentlichen, der im November 2018 wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der kalabresischen Mafia ‹Ndrangheta zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt wurde. Der Mann wohnte im Berner Seeland und schmuggelte Waffen nach Kalabrien. 19. Dezember 2019: In einer Riesen-Razzia gehen der Polizei in Italien über 330 Mafiosi der ‹Ndrangheta ins Netz. Die Schweiz war an den Ermittlungen beteiligt.

Die Bundesanwaltschaft stellt ein Verfahren gegen fünf Personen wegen angeblicher ‹Ndrangheta-Mitgliedschaft ein, gut sieben Monate nachdem das Bundesstrafgericht die Anklage zum zweiten Mal zurückgewiesen hatte. Insgesamt dauerte das Verfahren fast 13 Jahre. Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, seit 1994 vor allem im Rauschgift- und Waffenschmuggel auf der Achse Zürich-Tessin-Italien tätig gewesen zu sein. 1970-er Jahre: Mitglieder der ‹Ndrangheta wandern in den Kanton Thurgau ein und bilden die Mafia Zelle. Die Zelle ist nach Angaben der italienischen Polizei ein Ableger einer Verbrecherorganisation aus Fabrizia in der kalabrischen Region Vibo Valentia.

( sda/red )