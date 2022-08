Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Maurer testete Zweitakter bei den «Töfflibuebe» Das Bürohr der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Bundesrat Ueli Maurer traf per Zufall auf die «Töfflibuebe» aus Glattfelden ZH und besah ihre Motorräder. Foto: zVg

Puch, Pony oder Ciao als neue Staatskarossen?

Seit Jahren renovieren die «Töfflibuebe» aus Glattfelden ZH, eine Gruppe mittlerweile älterer Herren, ihre Zweitakter aus der Jugendzeit und unternehmen damit Ausflüge. Am Samstag vor zwei Wochen wollten sie den früheren SVP-Präsidenten Toni Brunner in seinem Landgasthof Sonne bei Ebnat-Kappel SG besuchen. Der war aber krankheitshalber unabkömmlich. Per Zufall war aber SVP-Bundesrat Ueli Maurer anwesend. Er testete jedes einzelne der Mofas auf seine Alltagstauglichkeit. Nun geht das Gerücht, Maurer, der von der Parteileitung dazu gedrängt wird, das Energiedossier von Simonetta Sommaruga zu übernehmen, werde als Erstes die Staatskarossen abschaffen und sie durch Mofas ersetzen. Statt Tesla, Mercedes oder BMW heisst es dann Puch, Pony oder Ciao. Offen bleibt, ob die Bundesrätinnen und Bundesräte die Töffli selber fahren – oder auf dem Gepäckträger Platz nehmen.