Der Kater aus der Wildnis – Max findet nach eineinhalb Jahren zurück nach Hause Eine Frau zieht um. In der ersten Nacht mit Freigang erkundigt ihr Kater die neue Umgebung – und kehrt nicht mehr zurück. Nach mehr als eineinhalb Jahren kommt der unfassbare Anruf. Thomas Wyss

Katzengras und Leckerli statt Büsche und Mäuse: Kater Max gewöhnt sich derzeit wieder an die Zivilisation. Foto: Dominique Meienberg

Ruhig und sachlich schildert Anna Wachter den Moment des 12. Februar 2021, als jener Anruf kommt, mit dem sie nie mehr gerechnet hätte. Plötzlich bricht sie ab, es ist sekundenlang still wie in einer windlosen Wüste. Schliesslich sagt sie: «Als er am nächsten Mittag dastand, mich kurz anschaute und dann vorbeizottelte, nach 20 Monaten, einfach so, als wäre alles normal, alles wie immer, da hat es mich vor Rührung geschüttelt, da konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten.»

Anna Wachter heisst in Wirklichkeit anders. Doch in dieser Geschichte, findet sie, gehe es um Kater Max, um seine Retterin Naty Kilcher und dann natürlich auch noch um den kleinen Toni. Das sei wichtig. Sie offeriert einen Kaffee, danach blenden wir zurück in den Juni 2019.