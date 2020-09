Restaurantkritik: Vegi-Burger bei McDonald’s – «McFleischfrei» Beim Hamburger-Giganten setzt man neu auf Poulet-Ersatz aus Milchprotein und Hafer. Ob das auch schmeckt? Daniel Böniger

So bewirbt McDonald’s seinen «Homestyle Tomato Veggie». Wenn Sie das Bild wegwischen … Foto: PD … sehen Sie, was der Gast beim Besuch des Schnelllokals bekommt. Foto: Daniel Böniger 1 / 2

Es ist eher frech, für diese Salatblätter im Sandwich das Wort «knackig» zu verwenden. McDonald’s tut es auf seiner Homepage – und ich bin mal wieder in einer Filiale vorbeigegangen, um dort die neu lancierten Veggie-Burger zu versuchen. Um herauszufinden, wie ernst es der Gastrokette mit dem Angebot ist. Und ob es geschmacklich zu überzeugen vermag.

Im Lokal in Zürich-Altstetten wacht eine Mitarbeiterin am Eingang darüber, dass das Corona-Sicherheitskonzept eingehalten wird, was schon mal Vertrauen weckt. Bloss am Touchscreen, wo ich die Bestellung eingebe, wird es schwierig: Wo sind nun diese fleischlosen Burger, für die ich schon mehrfach Werbung gesehen habe?

Ich entdecke sie nach einigem Suchen unter «ferner liefen», eingereiht in einer Unterkategorie für Fisch-Sandwichs. Wäre es dem Unternehmen wirklich ernst mit Flexi- und Vegetariern, könnte man als Erstes auf dem Screen mit einem Fingerdruck entscheiden, ob man heute mit oder ohne Fleisch speisen möchte, oder?

Die Frage ist: Können sich rund 300’000 Kunden täglich in der Schweiz irren?

Das kann ja noch kommen, denn eigentlich ist die grösste Gastrogruppe der Schweiz (dicht gefolgt von Migros, Stand 2019) schnell im Aufgreifen von Trends: Schon seit einiger Zeit sind Heimlieferungen möglich; der Frauenanteil bei den Mitarbeitenden (48 Prozent) wird regelmässig kommuniziert; und es gibt mehrere Projekte bezüglich Nachhaltigkeit. Was mich jetzt aber interessiert: Wie schmecken die neuen fleischlosen Sandwichs?

Den Salat habe ich ja bereits erwähnt. So setze ich den Fokus nun aufs sogenannte Patty – also das, was normalerweise ein flach gepresstes Stück Fleisch wäre. Zugegeben, das panierte «Plätzli» aus Milchprotein und Hafer ist, optisch und geschmacklich, tatsächlich mit echtem Pouletfleisch zu verwechseln.

McDonald’s Schweiz in Zahlen Infos einblenden In der Schweiz betreibt McDonald’s rund 170 Filialen , davon sind inzwischen 140 nicht ausschliesslich Selbstbedienungsrestaurants, sondern es wird auch am Tisch bedient.

, davon sind inzwischen 140 nicht ausschliesslich Selbstbedienungsrestaurants, sondern es wird auch am Tisch bedient. 2019 wurden 108,5 Millionen Gäste bedient, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. McDonald’s ist damit die grösste Gastrokette in der Schweiz; dicht gefolgt von Migros.

bedient, das waren 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. McDonald’s ist damit die grösste Gastrokette in der Schweiz; dicht gefolgt von Migros. Das Unternehmen zählt 8000 Mitarbeiter ; vier von fünf sind Teilzeit-Angestellte.

; vier von fünf sind Teilzeit-Angestellte. 8700 Schweizer Bauern beliefern den Gastrokonzern; es kommen fast 90 Prozent der Zutaten aus einheimischer Produktion

beliefern den Gastrokonzern; es kommen fast 90 Prozent der Zutaten aus einheimischer Produktion Von 2009 bis 2019 hat McDonald’s die Treibhaus-Emissionen beim Big Mac um 45 Prozent senken können

Bloss ist es tropfenförmig, was in einem kreisrunden Brötchen natürlich suboptimal ist. Und trotzdem dürfte die Version «Homestyle Honey Mustard Veggie» mit eher fadem Emmentaler und Zwiebeln wohl genau das sein, was man von McDonald’s erwartet: etwas süss, etwas salzig, halt etwas im Magen … Muss jeder selber wissen, ob er seine Erwartungen nicht höher schrauben möchte. Die Frage ist: Können sich rund 300’000 Kunden täglich in der Schweiz irren?

Drei verschiedene Veggie-Varianten – eingepackt wurden beim Testbesuch nur deren zwei. Bild: PD

Lange sinniere ich über den Unterschied zwischen dem einfacheren «McVeggie» und dem «Homestyle Tomato Veggie», beide mit demselben, schon beschriebenen Patty – bis ich realisiere, dass mir fälschlicherweise zweimal der Zweitere eingepackt wurde. Das sollte bei einem so ausgeklügelten Bestellsystem nicht passieren.

Eine halbe Stunde nach dem Besuch des Fast-Food-Lokals habe ich – auch dank einer grossen Portion tadelloser Pommes frites – diesen typischen Nachgeschmack im Mund. Samt dem altbekannten flauen Gefühl im Bauch, an das ich mich noch aus meiner Jugend erinnern kann.

Ich sag es so: Auch wenn man jetzt vermehrt um vegetarische Kundschaft buhlt – neu erfunden hat sich McDonald’s mit diesem fleischlosen Angebot noch nicht.