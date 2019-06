McLaren-Rowdy machte die Probefahrt

Am Mittwoch kollidierte auf der Gempenstrasse in Dornach ein 23-Jähriger am Steuer eines McLaren auf der Bergfahrt mit einem Fahrradlenker. Dabei wurde der Zweiradfahrer so schwer verletzt, dass er in der Folge mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden musste.

Nach Informationen der BaZ ist der Unfallverursacher am Gempen ein erfolgreicher Jungunternehmer, der mit der Entwicklung von Apps viel Geld macht und damit einen neuen Wagen kaufen wollte.

Der edle 570 PS starke Sportwagen, mit dem die Kollision verursacht wurde, kommt von der Qoneo AG aus Münchenstein und ist dem 23-Jährigen am Mittwochnachmittag für eine Probefahrt übergeben worden. «Ohne konkrete Kaufabsicht würden wir ein solches Auto nie einem Kunden aushändigen», bestätigt Stefan Stucki die Informationen der BaZ. Stucki verkauft mit seinen Geschäftspartnern seit sieben Jahren exklusive Autos und wird im Dezember mit seiner Firma und dem Showroom ins Gellertquartier umziehen.

Eine konkrete Kaufabsicht des Jungunternehmers sei auch vorgelegen, die Rahmenbedingungen für das Geschäft wurden im Vorfeld abgesteckt. Der 23-Jährige habe seinen Porsche gegen einen McLaren eintauschen wollen. Dass es zu einem Unfall mit unserem Sportwagen gekommen ist, tut den Geschäftsführern von Qoneo AG «sehr leid»; sie sprechen gegenüber dem Verletzten und den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. «Wenn wir hätten voraussehen können, was passiert, hätten wir selbstverständlich das Fahrzeug nie ausgehändigt. Während unserer ganzen Geschäftstätigkeit haben wir nie einen Unfall mit einem unserer Autos während der Probefahrt verzeichnen müssen», sagt Stucki.

Das Unglück ereignete sich gemäss der Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch gegen 17.00 Uhr, als der Autolenker mit dem McLaren auf der Gempenstrasse in Richtung Gempen unterwegs war. Auf der unübersichtlichen und kurvenreichen Strecke habe der 23-jährige Lenker des Sportwagens mehrere Fahrzeuge überholt. Auf der Gegenfahrbahn sei er danach frontal mit einem korrekt in Richtung Dornach fahrenden Velolenker kollidiert. Dabei zog sich der 38-jährige Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der Autolenker blieb bei der Kollision unverletzt.

Die Strasse zwischen Dornach und Gempen musste für die Vermessung der Unfallstelle während mehrerer Stunden gesperrt werden. (Basler Zeitung)