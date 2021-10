Unfall mit Velofahrer in Solothurn – McLaren-Rowdy soll für fast sechs Jahre ins Gefängnis

Unfall mit Velofahrer am Gempen – McLaren-Rowdy soll für fast sechs Jahre ins Gefängnis Ein junger Jurassier hat 2019 auf einer Probefahrt mit einem 570-PS-Boliden einen Velofahrer angefahren und schwer verletzt. Seit Dienstag steht er vor dem Strafgericht in Dornach. Daniel Wahl

Ein BMC-Rennvelofahrer, 38-jähriger Familienvater, fährt korrekt und wird auf seiner Talfahrt von einem 23-jährigen McLaren-Fahrer auf Probefahrt frontal erfasst. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Als ein Taxifahrer, ein Zeuge, am frühen Abend vom 19. Juni 2019 am Fuss der Gempenbergstrecke von einem jungen Fahrer im grauen McLaren, einem 570-PS-Boliden, überholt wurde, spottete er gegenüber seinen Fahrgästen – und daran mochte sich der Taxifahrer noch genau erinnern: «Ich werde meinem Gärtner sagen, er soll sich dann an die Geschwindigkeit halten.» Das Sprücheklopfen war ihm wenig später vergangen. Oben auf halber Strecke, nach einer Kurve, traf er auf ein Bild des Grauens – auf einen vom McLaren-Fahrer angefahrenen 38-jährigen Familienvater, der nahe am Tod am Boden lag und 24 Knochenbrüche aufwies.