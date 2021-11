Massive vierte Welle – Ganz Österreich ab Montag im Lockdown – Impfpflicht kommt Auch Geimpfte müssen ab Montag im ganzen Land in den Lockdown. Die Regierung reagiert damit auf die explodierenden Corona-Ansteckungen.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg im Rahmen einer Pressekonferenz nach einem Corona-Krisengipfel. Foto: Georg Hochmuth (Keystone)

Österreich geht am Montag in einen allgemeinen Lockdown. Die Regierung habe sich mit den neun Bundesländern auf diese Massnahme gegen die Corona-Pandemie geeinigt, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Donnerstag vor den Medien. Zudem wird Österreich im Februar eine Impfpflicht einführen.

Die Ausgangsbeschränkungen sollen für alle gelten, also auch für Geimpfte. Sie sollen zunächst für zehn Tage bestehen, berichtet die «Kronen Zeitung». Danach könnten sie um weitere zehn Tage verlängert werden. Für Ungeimpfte soll der Lockdown dann nochmals 20 Tage lang gelten.

Den Berichten zufolge werden müssen alle Geschäfte schliessen – mit Ausnahme von Supermärkten, Apotheken und Drogerien. Auch alle Veranstaltungen werden verboten und es wird Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen geben. Geschlossen werden auch die Schulen.

Das Land leidet unter einer massiven vierten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100’000 Einwohner liegt bei 1000. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg in Österreich zuletzt rasant an. Am Donnerstag wurden 15'145 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet – ein neuer Rekord.

Vorreiterrolle bei der Impfpflicht?

Diskutiert wird in Österreich auch eine allgemeine Impfpflicht, wie sie Politiker und die Österreichische Ärztekammer gefordert hatten. Schallenberg kündigte eine solche nun ab Februar an. Das Land wird damit das erste innerhalb der EU sein, dass diese Massnahme für alle Einwohner verhängt. Wer sich nicht daran hält, soll eine hohe Busse bezahlen müssen, berichten verschiedene Medien. Der «Kronen Zeitung» zufolge könnte eine Impfpflicht ab Januar im Gesetz verankert werden.

Die Stadt Wien sorgte am Donnerstag für Aufsehen – sie schickt allen rund 340'000 bislang nicht geimpften Einwohnerinnen und Einwohnern einen Brief mit einem fixen Impftermin.

«Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann oder möchte, wird gebeten, den Termin aktiv zu stornieren», steht darin. Wer sich impfen möchte, am zugewiesenen Datum aber keine Zeit habe, könne den Termin online oder telefonisch verschieben. Weiter heisst es: Wer sich nicht sicher sei, ob eine Impfung aus medizinischen Gründen Sinn mache, dem werde ein ärztliches Beratungsgespräch empfohlen. Die Impfquote beläuft sich in Österreich auf einen ähnlichen Wert wie in der Schweiz, nämlich auf knapp 65 Prozent.

Knapp 40 Prozent der neuen Fälle wurden in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg registriert. Mit Sieben-Tage-Inzidenzen um 1600 liegen die beiden Regionen weit über dem landesweiten Wert von 989.

Die zwei österreichischen Regionen hatten bereits zuvor angekündigt, nächste Woche in einen allgemeinen Lockdown zu gehen.

FFP2-Pflicht in Vorarlberg

In Vorarlberg muss ab Freitag in allen öffentlichen Innenräumen und am Arbeitsplatz die FFP2-Maske getragen werden. Überall dort, wo es Kundenkontakt gibt, also im Handel, in der Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistungen sowie bei Veranstaltungen herrscht Maskenpflicht, ohne Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Landeshauptmann Markus Wallner sprach am Donnerstag von einem «ersten Verschärfungsschritt». Über weitere zusätzliche Massnahmen wird am Freitag gemeinsam mit den anderen Bundesländern bei der Landeshauptleutekonferenz entschieden.

SDA/oli

