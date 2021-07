Wehensturm wegen Cytotec – Medikament birgt Gefahren für gebärende Frauen und ihre Babys Es ist für die Einleitung einer Geburt nicht zugelassen, doch Schweizer Ärztinnen und Ärzte wenden es breit an. Trotz gefährlicher Vorfälle. Jetzt wird die Heilmittelbehörde aktiv. Catherine Boss

F ür viele Gynäkologen ist der in Cytotec enthaltene Wirkstoff das effektivste Mittel zur Geburtseinleitung : Schwangere Frau im Spital. Foto: Getty Images

Das Kind von Sabrina H. (Name geändert) wollte einfach nicht kommen, der Geburtstermin lag schon zehn Tage zurück. Nun werde es kritisch, meinte die Hebamme an einem Zürcher Spital. Um die Wehen auszulösen, erhielt die werdende Mutter darauf alle drei Stunden das Medikament Cytotec. Es passierte lange Zeit: nichts.

Doch dann, plötzlich, setzten sehr starke Wehen ein, wie aus dem Nichts, ohne Pause dazwischen. «Es fühlte sich an, als würde es mir den Unterleib zerreissen», sagt Sabrina H.

In der Fachsprache nennt man das einen Wehensturm. «Es war total heftig, während sieben Stunden waren die Krämpfe so stark und andauernd, ich konnte nicht einmal mehr denken, ich war am Schluss komplett weg.» Mutter und Kind kamen deswegen körperlich nicht zu Schaden, doch Sabrina H. beschreibt das Erlebnis als traumatisch.