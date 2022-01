Eklat am Australian Open – Medwedew zum Ref: «Wie kannst du nur so dumm sein»

Eklat im Halbfinal – Medwedew zum Ref: «Wie kannst du nur so dumm sein» Im zweiten Halbfinal in Melbourne gehen die Emotionen hoch. Im zweiten Satz gegen Tsitsipas flippt der Russe aus, gewinnt die Partie aber letztlich verdient. René Stauffer

Ausser sich: Medwedew beschimpft den spanischen Stuhlschiedsrichter aufs Übelste. Foto: Mark Metcalfe (Getty Images)

80 Minuten waren im zweiten Halbfinal zwischen Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas gespielt, als es hässlich wurde. Medwedew hatte eben seinen Aufschlag zum 7:6, 4:5 abgegeben und reagierte darauf mit einer entnervten Geste. Beim Seitenwechsel wurde er vom spanischen Schiedsrichter Jaume Campistol verwarnt, und das war zu viel für den Russen. «Eine Verwarnung? Bist du verrückt?», begann er eine Tirade gegen den Mann auf dem Stuhl.

Weil ihn dieser ignorierte, verlor Medwedew völlig die Beherrschung. «Sein Vater kann bei jedem Punkt reden», wiederholte er dreimal, und da er weiter ignoriert wurde, steigerte sich seine Wut in mcenroesche Dimensionen. «Can you answer my question», forderte er den Unparteiischen dreimal auf, ob er seine Frage beantworten könne. Weiter gings mit: «Schau mich an: Wie kannst du nur so schlecht sein, Mann. Wie kannst du so dumm sein in einem Grand-Slam-Halbfinal.»

Der Weltranglistenzweite verlor den zweiten Satz, ging vom Platz und beschimpfte den Ref als Feigling. «Der Schiedsrichter verliert langsam die Kontrolle über den Match», fand Eurosport-Kommentator Boris Becker und sprach von einem «Drama sondergleichen».

Medwedews Wut kam daher, dass Apostolos Tsitsipas hinter seiner Maske seinen Sohn immer wieder coachte, wie so oft. Die Regelhüter reagierten im dritten Satz, indem sie Turnierreferee Wayne McKewen in die Nähe von Tsitsipas senior setzten, um dessen Interventionen aus nächster Nähe zu überwachen, zusammen mit einem griechischsprachigen Aufpasser. Im dritten Satz beruhigte sich Medwedew dann wieder. Und führte nach etwas über zwei Stunden 7:6, 4:6, 6:4. Im vierten Satz erhielt Tsitsipas beim Stand von 1:1 tatsächlich eine Verwarnung wegen Coachings erhielt, was den Griechen sichtlich aus dem Konzept brachte und sein Widerstand nachliess.

Dass Tsitsipas’ Vater zu sehr Einfluss auf seinen Sohn nimmt, ist bekannt. Der frühere Weltranglistenerste und TV-Kommentator Mats Wilander hatte erst kürzlich kommentiert: «Irgendwann muss sein Vater verschwinden. Stefanos muss die Dinge selber herausfinden».

