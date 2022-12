Twitter-Chef wird Präsident der Rest-USA – Medwedews bizarre Prognosen für 2023 – Musks Reaktion Der ehemalige russische Präsident hat in einem zehnteiligen Thread eine Liste mit Vorhersagen auf Twitter geteilt, auf der auch der Tech-Milliardär vorkommt. Dieser zeigte sich amüsiert.

Dimitri Medwedew prophezeit Twitter-Chef Elon Musk eine Karriere als Präsident eines Teils der USA. Foto: Keystone

Der frühere russische Ministerpräsident, Dimitri Medwedew, hat mit bizarren Vorhersagen für das Jahr 2023 irritiert. In der Nacht auf Dienstag teilte Medwedew, der heutige Chef des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, auf Twitter einen zehnteiligen Thread mit antiwestlichen Prognosen. Die Liste der Vorhersage, auf der auch Twitter-Chef Elon Musk erwähnt wird, bezeichnet Medwedew als «bescheidenen Beitrag» im Wettstreit um die «wildesten» und «absurdesten» Zukunftshypothesen.

In seinem wohl nicht ganz ernst gemeinten Thread – einige Twitter-User unterstellten Medwedew sogar, dass er seine Zeilen wohl in betrunkenem Zustand verfasst habe – prophezeite der Putin-Vertraute unter anderem den Zusammenbruch der Europäischen Union, die Entstehung eines «Vierten Reiches» in Europa und den Ausbruch eines Bürgerkrieges in den USA, in dessen Folge sich die Bundesstaaten Kalifornien und Texas abspalten würden. Auch würden neue Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, die Elon Musk in vielen Bundesstaaten für die Republikaner gewinnen werde.

Für Aufsehen sorgte nicht nur der Beitrag von Moskaus grösstem Scharfmacher, sondern auch eine Reaktion von Elon Musk. «Epischer Thread!!», schrieb der Unternehmer in einer ersten Antwort an Medwedew.



Etliche Twitter-Nutzer kritisierten Musk für seine Antwort: «Sind Sie jetzt ein russischer Agent/Propagandist? Warum tun Sie das?», erwiderte etwa Lucy Turnbull, die frühere Bürgermeisterin von Sydney.

Der britische Investigativjournalist Eliot Higgins kommentierte, Musks Ego habe wohl die Oberhand gewonnen, als er die Prognose mit den Präsidentschaftswahlen gelesen habe. Andere Twitter-Nutzer spekulierten hingegen, der Twitter-Eigentümer habe sich mit seiner Antwort über Medwedew lustig machen wollen.

Ein paar Stunden reagierte Musk erneut: «Das sind definitiv die absurdesten Vorhersagen, die ich je gehört habe. Sie zeigen auch erstaunliche Ahnungslosigkeit hinsichtlich des Fortschritts bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und erneuerbarer Energie.» Zudem schickte Musk einen Befehl an den «Remind me of this»-Bot, damit dieser ihn in einem Jahr an den Thread erinnert.

Musks Bilanz als Twitter-Chef

Musks bislang knapp zwei Monate als «Head of Twitter» waren von Chaos und Kontroversen geprägt. Direkt nach der Übernahme feuerte er die Führungsriege und löste den Verwaltungsrat auf. Insgesamt verliessen rund 5000 von etwa 7000 Mitarbeitern das Unternehmen, seit Musk übernahm.

Zuletzt wurde der Gegenwind für den 51-jährigen Starunternehmer jedoch immer stärker. So fiel eine von ihm selbst eingeleitete Twitter-Umfrage dann auch recht klar aus: Von 17,5 Millionen Stimmen waren 57,5 Prozent für den Rücktritt. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Laut US-Medienberichten war seine Suche nach einem neuen Chef schon vor der Abstimmung im Gange – bislang jedoch ohne Erfolg.

In der vergangenen Woche eskalierte die Lage bei Twitter immer weiter. So sperrte Musk – trotz seines immer wieder betonten Bekenntnisses zur Redefreiheit – zunächst einen automatisierten Account zur Nachverfolgung seines Privatjets und später zeitweise auch die Nutzerkonten einiger US-Journalisten. Weiteren Ärger löste sein Vorhaben aus, Nutzerinnen und Nutzern künftig nicht mehr zu erlauben, ihre Präsenz auf bestimmten Konkurrenz-Plattformen zu bewerben – darunter Facebook, Instagram oder Mastodon. Musk versprach in der Nacht zu Montag in einem weiteren Tweet, grössere Änderungen der Richtlinien künftig ebenfalls zur Abstimmung zu stellen.



Das Votum über seinen Rücktritt als Twitter-Chef ist nicht die erste Umfrage, die Musk auf der Internetplattform durchführen liess. Im vergangenen Jahr liess Musk sich zum Beispiel mit einer Twitter-Abstimmung verpflichten, ein Zehntel seiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Im November liess er abstimmen, ob der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder auf dem Kurznachrichtendienst tätig werden darf. Ja, darf er, lautete mit knapper Mehrheit die Antwort, woraufhin Twitter den Account wieder entsperrte. Trump war im Zuge von Sympathiebekundungen für Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten, von Twitter verbannt worden.

Musks Twitter-Kauf hatte von Anfang an für viel Argwohn gesorgt. Der Multimilliardär begründete die Übernahme als Aktion zur Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchteten jedoch eine weitere Verrohung der Internetplattform und sorgten sich, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte. Musk gelang es nicht, diese Bedenken auszuräumen. Im Gegenteil: Mit einer Kündigungswelle, erratischen Regeländerungen und anderen brisanten Entscheidungen erschütterte er das Online-Netzwerk und verschreckte Anzeigenkunden – die wichtigste Einnahmequelle.

