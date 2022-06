Fisch und Meeresfrüchte auf dem Grill – Meerestiere grillieren – Tipps vom Meister Damit Fisch und Scampi auf dem Feuer gelingen, braucht es Erfahrung – Ioannis Kapetanidis vom Zürcher Restaurant Ioannis zeigt, wie es geht. Michael Lütscher

Ob aus dem Meer oder aus heimischen Gewässern – Ioannis Kapetanidis grilliert mit Leidenschaft für seine Gäste. Foto: Jürg Waldmeier

Die vielleicht beste Art, Fisch zuzubereiten, ist, ihn zu grillieren. Die Röstaromen verleihen dem zarten Fleisch eine geradezu ideale Würze, ohne dessen Eigengeschmack zu übertönen. Wer in Griechenland, Frankreich, Italien oder Portugal direkt am Meer frischen Fisch vom Grill genossen hat, wird zustimmen.

Wer indessen Fisch schon selbst auf den Rost gelegt hat, weiss, wie heikel die Zubereitung ist. Die Haut klebt fest, ein ganzer Fisch bricht beim Versuch, ihn mit der Zange zu lösen, entzwei, oder ein Filet fällt zwischen den Stäben in die Glut.